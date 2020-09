Con pandemia de por medio, como plantea su gestión el nuevo comisario de la Sexta

La Comisaría Sexta de la ciudad tiene nuevo jefe desde el pasado 7 de septiembre, cuando asumió la función Néstor Iglesias, quien realizó toda su carrera policial hasta el momento en Rosario, de donde es oriundo. El Roldanense habló con él sobre el futuro de su gestión, el crecimiento de la ciudad, cómo se conforma el plantel policial y la relación con las vecinales. Entre esas cuestiones, Iglesias llamó a la sociedad a que “se acerque a la seccional y plantee las problemáticas que hay”.

“La gestión que pienso realizar va a ser muy parecida a la anterior, haciendo hincapié en muchas cosas. Es mi idea, seguir trabajando con el Comando Radioeléctrico y la Guardia Urbana”, dijo en primera instancia, y señaló que el día a día que se vive en el contexto actual impide pensar en profundizar otros planes. “Afrontar la pandemia conlleva muchas cosas. A veces se entrelazan las dos cuestiones, lo relacionado con el Covid-19 junto a lo rutinario de una seccional, y se incrementa mucho el esfuerzo”, amplió.

En lo relativo al control de la ciudad actualmente, en tiempos de coronavirus, señaló que “se implementó que los fines de semana venga personal de la Policía Comunitaria y la Policía de Acción Táctica (PAT) para reforzar operativos de ingreso y control de fiestas clandestinas, que al día de hoy sigue habiendo muchas”. Además, expresó que esto ya estaba implementado, pero enfatizó en la necesidad de conseguir más móviles para los fines de semana.

Tras seis meses, la seccional roldanense volvió a tener jefe, puesto del que en marzo había sido apartado Esteban Villalba y, hasta el momento, quien realizaba la labor era Javier Fleitas, quien volverá a su cargo de subjefe. Sobre la conformación del plantel, Iglesias señaló: “Tenemos aproximadamente 19 efectivos de personal. Estos se dividen a su vez en cinco personas. Un día de guardia consta de seis o siete efectivos y un solo móvil para una ciudad de 30.000 habitantes como es Roldán. A esto se agrega la dotación del Comando Radioeléctrico, que tiene en actividad dos móviles más y cuyo plantel es similar al de la Comisaría. Por día, la seccional junto al Comando tiene entre 10 y 12 empleados para control y patrullaje de la ciudad, que es muy extensa”.

El nuevo comisario dice que siempre es necesario más personal, “pero nos tenemos que arreglar con lo que hay”. Consultado acerca del crecimiento de Roldán, señaló que “es una ciudad importante, por la densidad poblacional que tiene y el gran crecimiento de los barrios. Además, Tierra de Sueños 2 y 3 son una mini ciudad, donde hay prácticamente 10.000 habitantes”. Asimismo, asegura que recién se pone en funciones. “Esta semana estuve asentándome en el ámbito de la Comisaría, en ver las necesidades internas”.

Justamente es en Tierra de Sueños 3 donde, desde inicios de año, la vecinal planteó la necesidad de habilitar el nuevo destacamento. En ese sentido, el comisario dijo tener noción de la iniciativa, pero argumentó que aún no ha tenido tiempo de reunirse con los vecinos.

“Las reuniones tendrían que ser esta semana o la otra, me pondré en campaña para juntarnos. Tengo conocimiento del posible destacamento en Tierra de Sueños pero no se aún cuál es el fin que le quiere dar la vecinal. Todavía no tengo nada en claro. A posteriori de que hable con mis superiores, veremos de poder llevarlo a cabo o hacer una base para que alguna dependencia logre patrullar esa zona”, manifestó.

Tras una semana en su nueva función, Iglesias dijo desconocer por qué hubo tantos cambios de autoridades en gestiones anteriores, y llama a la comunidad a acercarse a la comisaría: “Es necesario decirle que no tenga miedo para plantear las problemáticas que hay en la localidad o denunciar. He escuchado comentarios de gente que dice ‘robaron acá, robaron allá’, pero nunca viene hasta la seccional. Les digo que no desconfíen de la policía, que se unan como nosotros nos uniremos a la ciudadanía. Un llamado telefónico, o la presencia de un vecino que diga las cosas que estuvieron ocurriendo, cuando acá no tenemos cuenta de lo acontecido, sería ideal”.