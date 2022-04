El padre de uno de los chicos asaltado en autopista documentó la ausencia de móviles policiales

Gustavo Calamari es el padre de uno de los jóvenes de 19 años que en la noche del sábado 2 de abril sufrieron un violento asalto a punta de pistola cuando circulaban en su auto por la autopista Rosario – Córdoba a la altura del puente de Wilde. Este lunes publicó en su perfil de Facebook un video que él mismo filmó donde da cuenta de la ausencia total de control policial, a una semana de ocurrido el robo.

“El sábado pasado fue un día terrible para nosotros por lo que pudo haber pasado, en esta timba que nos están haciendo vivir tuvimos suerte, me expresé en todos los medios diciendo que no nos tenemos que acostumbrar a vivir de esta manera, que nuestra vida no puede estar a merced de la suerte y cada vez estoy más convencido que lo único que nos mantiene vivo es ganar cada partida. Desde que pasó lo de mi hijo salí todas las noches a recorrer el mismo tramo a donde ellos fueron asaltados, los resultados me sorprendieron (aunque me los esperaba), los primeros 2 días había 5 móviles policiales patrullando, al 3 día ya hubo 2 y fueron discontinuando hasta que anoche ya no había presencia policial”, graficó.

“La solución no es el patrullaje sino la iluminación y terminar las obras de las colectoras. El sistema no está funcionando, hicimos la denuncia (tiempo perdido y olvidable por lo que nos hicieron pasar) a la fecha nadie de la policía ni la justicia nos llamó, teníamos las geolocalizaciones de los teléfonos robados y a nadie le importó, la conclusión es que quienes apuntaron gatillando en el pecho de mi hijo están sueltos, la zona otra vez sin presencia policial cuanto tiempo creen que va a pasar sin que a otro lo asalten??”, se preguntó.

Por último, hizo un llamado de atención: “Las autoridades no dan respuesta, la policía no da respuestas, la justicia no da respuesta, vialidad nacional no da respuestas, el concesionario de peajes no da respuesta. Pensemos en hacer algo antes de que esta historia se repita pero el resultado de la partida sea otro”.