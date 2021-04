El presidente le pidió a Perotti y al resto de los gobernadores que lo ayuden a hacer cumplir las restricciones

En el cónclave virtual con colegas del centro y sur argentino, Perotti le remarcó ayer al presidente que en Santa Fe hay un 86 por ciento de camas críticas ocupadas con 65 por ciento de pacientes Covid, se suspendieron las cirugías programadas y no hay circulación de tránsito particular desde las 21.

Tras la reunión, el titular de la Casa Gris pidió acompañamiento de Nación para sumar insumos y respiradores.

Además, hizo referencia a las ampliaciones de camas en articulación con el sector privado de la salud y para promover la optimización en la esfera pública, solicitó “ampliar sobre lo ya ampliado en el equipamiento de respiradores”.

Además, el mandatario provincial reveló que Fernández “no adelantó ninguna acción o medida frente al vencimiento de las medidas de restricción nacionales, pero sí quedó planteado en forma recurrente una situación de meseta muy alta de contagios y la necesidad de camas, que va a seguir siendo un problema por el alto nivel de contagiosidad que se está viendo en la provincia”.

En relación a las actuales medidas vigentes en Santa Fe (restricción circulatoria para el tránsito particular a las 21 y cierre a las 24), Perotti aclaró que “esto no significa que el resto del día pueda haber aglomeraciones, sin barbijo. Hay que usar más el tapabocas. Es algo central como cumplir los protocolos en lo laboral. Cuidar las actividades y la apertura de escuelas con presencialidad depende del comportamiento de todos y de cada uno”.

El gobernador fue enfático para advertir a los santafesinos: “Si no paramos el ritmo de circulación y no bajamos el nivel de casos, la demanda de camas no será ilimitada”.

A su vez, Perotti instó a “asumir la responsabilidad social, concreta y cierta que marque un descenso de casos, para conseguir llegar a una instancia más baja”, y entendió que eso se logrará “con la actitud de cada uno de nosotros”.

Tras recordar que la atención sanitaria y el ritmo de vacunación le corresponde al Estado, pidió colaboración a la ciudadanía. “En todo esto, se encuentra el secreto para los próximos meses”.

Fernández consideró “claro que hay un epicentro en el Amba, pero hay alertas en varios lugares del país. En este año aprendimos de la experiencia. El secreto es reducir la circulación. Hay que ver cómo nos ayudamos para hacer cumplir las restricciones. No solo hay que cuidarse a la noche, hay que cuidarse de día”.

El presidente resaltó que “el virus no sale a las 20, sino que está presente todo el día”, para considerar que “los cuidados deben estar de día también, hay que hacer esa tarea docente con la sociedad”.

El jefe de Estado instó a reforzar los controles. “Si estamos de acuerdo en restringir circulación, me tienen que acompañar en el cumplimiento de las normas”, invitó. Por videoconferencia estuvieron Axel Kicillof (Buenos Aires), Juan Schiaretti, (Córdoba) y el jefe porteño, Horacio Rodríguez Larreta, entre otros.

Fuente: La Capital