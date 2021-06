El proyecto que ganó el concurso para remodelar el Paseo López: cómo siguen los plazos

Con una ceremonia llevada a cabo durante la mañana del martes en la Sala Italia, se cerró el concurso de ideas y anteproyectos para la remodelación del Paseo López. Estuvieron presentes el intendente José Pedretti, la secretaria de Planeamiento María Vincenti y el secretario de comercio provincial, Juan Aviano. Tras un reconocimiento de los cuatro proyectos entregados desde el lanzamiento, el ganador resultó el presentado por las arquitectas Xiomara Blanco y Cecilia Troilo, del estudio Pixel.

Previamente al momento en que se anunció al equipo ganador, Pedretti destacó el trabajo de los profesionales locales y los alentó a brindar cualquier consejo a la Municipalidad, así sus presentaciones no fueran electas. “Roldán tiene una base piramidal muy ancha. Es la ciudad que más creció del departamento San Lorenzo. Tiene un porvenir muy grande”, dijo. “Esto fue una competencia sana, pero también entran en el juego las perspectivas, los conocimientos. La ciudad creció cuantitativamente, ahora debe hacerlo cualitativamente”, amplío.

Por su parte, Aviano hizo mención especial a que Roldán es la única localidad, de un total de 42, que “ha desarrollado este convenio a cielo abierto mediante un concurso de ideas”. “Es una propuesta muy creativa. Esta ciudad ha crecido mucho. Forma parte de un área metropolitana que influye en el área industrial. Hoy los vecinos compran más en su ciudad, intentan resolver su vida diaria en su zona de confort”, profundizó.

Facundo Alejandro, secretario de Cultura, y Germán Wirsch, secretario de Producción y Empleo, formaron el jurado que estudió cada plan, con el asesoramiento de Vincenti y Germán Leidi, en representación del Paseo. El anteproyecto que salió vencedor tuvo un premio de $300.000. Aquellos que no fueron elegidos, de los estudios de arquitectos Miranda (Lucía Ledesma), Ninjas (Ezequiel Corona) y T2M (Nicolás Torres de Souza), recibieron una mención de honor y un aliciente económico de $10.000.

“El pago al ganador es por la realización del proyecto en concreto: cálculos, cómputos específicos, diseños materiales de cada una de las veredas. Es algo enorme y hubiera sido ilógico que los concursantes lo hagan completo sin saber si ganarían”, expresó Wirsch a El Roldanense. “Se calculan 30 o 45 días para la terminación. Esa carpeta se presentará en el Ministerio de Silvina Frana, ministra de infraestructura provincial, y se financiará el proyecto en etapas”, manifestó, y adelantó que se muy probablemente se arrancará con la etapa de iluminación y veredas.

Las dos mujeres que componen el equipo que obtuvo el primer lugar posaron con el cheque simbólico y transmitieron su emoción en diálogo con El Roldanense. Cecilia vive en la ciudad hace ocho años, mientras que Xiomara reside en Rosario y, además de ser arquitecta, es paisajista. “Haber ganado es una emoción muy linda. Es muy bueno que en un futuro podamos ver plasmado esto”, dijo la primera, quien fue invitada al proyecto por su compañera.

Ambas destacaron el valor de que se pueda ver su proyecto en algo de este tipo. “No es fácil participar en una obra de espacio público, no es algo que se da habitualmente. Un arquitecto de manera particular no accede a este tipo de obras, entonces la única manera es por medio de estos concursos que permiten a la ciudadanía poder opinar y plasmar sus ideas”, opinó Cecilia. Entre las dos, aseguraron que se pondrán en contacto con las personas que formaron parte de la competencia para agrandar su plan y extraer algunas ideas.