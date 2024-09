El real estate: la inversión del momento (y del futuro) en Argentina

La Expo Real Estate 2024 se destacó como un evento central para el mercado inmobiliario argentino, reuniendo a más de 10.000 participantes, incluidos desarrolladores, inversores, y figuras clave del sector. Con la presencia del presidente de la nación, Javier Milei, la feria subrayó la relevancia del real estate en la economía del país, especialmente en un contexto de políticas gubernamentales que están revitalizando el mercado.

Durante la feria, grandes empresas presentaron importantes proyectos, dejando en claro que este es el momento de invertir en el país. Este anuncio no solo es un reflejo del ambiente optimista que se respira en el sector, sino también una señal de que las oportunidades de inversión en real estate están en auge.

El *blanqueo de capitales* y la reactivación de los *créditos hipotecarios*, dos políticas recientemente implementadas por el gobierno, están creando un entorno propicio para que más personas y empresas consideren al real estate como una inversión segura y rentable.

Entre los participantes destacados se encontraba el holding rosarino Grupo AM, que reafirmó su compromiso con el desarrollo sostenible y la expansión en Argentina y Paraguay. Su participación subrayó la importancia de un enfoque colaborativo entre el sector público y privado, especialmente en un momento en que las políticas de blanqueo y la reactivación del crédito hipotecario están impulsando el mercado.

Ari Milsztejn, CEO de la firma, participó moderando y disertando en dos importantes paneles del congreso junto a otros referentes del rubro a nivel nacional e internacional.

La Expo Real Estate también sirvió como plataforma para que el holding destaque su rol en la transformación del sector inmobiliario, especialmente en el interior del país. Con proyectos como los concebidos por G70, su desarrolladora, en el Gran Rosario, la comercialización de propiedades a través de Grupo AM Real Estate, y las inversiones en el exterior lideradas por su división internacional: Grupo AM International. La empresa continúa demostrando su capacidad para liderar en un mercado en constante evolución: “Desde G70 y Grupo AM se vienen grandes proyectos que pronto presentaremos” Señala el desarrollador.

El futuro del real estate en Argentina parece prometedor. Las recientes medidas gubernamentales están incentivando la inversión y reactivando un mercado que, a pesar de los desafíos económicos, ha mostrado una notable resiliencia. Con su enfoque en la innovación y la sostenibilidad, Grupo AM International está bien posicionado para aprovechar las oportunidades que este entorno ofrece, consolidándose como un referente en el sector.

En un contexto donde la seguridad y rentabilidad de las inversiones son cruciales, el sector inmobiliario se posiciona no solo como la opción del momento, sino como una apuesta segura para el futuro. Ari Milsztejn destaca que «se espera una significativa revalorización del metro cuadrado en el mercado,» subrayando el potencial de crecimiento y estabilidad que ofrece el real estate como inversión estratégica.