El recuerdo de un roldanense que conoció al Papa: “Fue el argentino más importante de la historia”

Por: Román Guajardo (*)

Allá por el 2023 me tocó conocer personalmente al Papa Francisco, a Jorge Bergoglio. De esas oportunidades que te presenta la vida, que quien dice que imagina, no estaría diciendo la verdad. Nunca pensé en mi vida que iba a estar frente al líder máximo de la religión que practico y ante un líder mundial de la envergadura de Francisco, además argentino.

Ese viaje fue en el marco de un congreso realizado por el Instituto del Diálogo Interreligioso (IDI) en la Ciudad del Vaticano. El IDI es co presidido por tres religiosos: un cura católico, un imán musulmán y un rabino judío. Obvio que no se van a poner de acuerdo en quién es Dios para cada religión, pero si trabajar conceptos como la familia, el amor, el respeto y la importancia del diálogo.

Me quiero quedar ahí, en esa palabra: DIÁLOGO. Algo que tanto nos está costando a los argentinos en estos últimos tiempos y que nuestras grietas no nos han permitido dimensionar la figura de Francisco a nivel mundial. Ese día me dejó una frase que nunca voy a olvidar “el Diálogo no es con quien piensa lo mismo, eso es fácil, cualquiera lo hace, el verdadero diálogo es con quienes piensan diametralmente opuesto. Ese es el diálogo que construye”.

Creo que no supimos dimensionar la verdadera grandeza de un hombre que trascendió los límites de Argentina y sus pequeñeces vinculadas al odio. La admiración y respeto para con su labor es más grande fuera de nuestras fronteras y fuera aún de la religión católica. Trascendió a su origen y a su época. Tan grande que ese mismo día, recibía a líderes de países en guerra, a representantes de otras religiones. Y así cada día de su agenda, la agenda de alguien de más de 80 años.

Y acá estamos con que si era de uno o de otro, cuestiones propias del momento que nos toca vivir a los argentinos, momentos en que las grietas nos han quitado la posibilidad de ver un poco más lejos. El tiempo pone todo en perspectiva, seguramente el tiempo acomodará las cosas. Creo que la mejor forma de recordarlo será con a través del diálogo sincero, sabiendo que hay diferencias, pero pensando en el beneficio de las mayorías y no de los que piensan como uno.

(*) Empresario, directivo de Unempir, Unirr y UIA.