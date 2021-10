El roldanense Machuca volvió a ser titular luego de dos meses

El fútbol tiene momentos de gloria y momentos de si sabor, el roldanense Imanol Machuca estuvo dos meses sin jugar debido a una lesión muscular y el martes pasado volvió al once inicial de Unión de Santa Fe en su partido valido por la fecha 17 de la liga profesional del fútbol argentino que enfrentó a Racing.

‘‘Hace dos meses atrás me desgarre, a las dos semanas creía que estaba de buena manera y volvi a entrenar y en ese momento por apurarme me volví a desgarrar y eso generó que estuviera mucho tiempo fuera de las canchas’’ explicó Imanol en dialogo con El Roldanense.

‘‘Gracias a dios pude contar con el grupo de médicos y kinesiologos del club que me ayudaron a recuperarme de la mejor manera. Luego de esa recuperación el nuevo director técnico, Gustavo Munúa, en las diferentes prácticas me fue dando confianza y el pasado finde martes me dio la posibilidad de volver al equipo titular y pude volver a disfrutar del jugar en primera división’’, agregó.

Por último Imanol Machuca, reflexionó:‘‘ El objetivo de acá a finde año es poder mantener la titularidad en la mayor cantidad de partidos que quede del torneo y a nivel grupal, queremos poder volver a la senda de victorias que nos haga estar en los puestos importante de la tabla de posiciones’’.