El roldanense Martín Rivero firmó con nuevo club y se ilusiona con “pelear cosas importantes”

El jugador local Martín Rivero tiene nuevo club y renueva sus aspiraciones. Firmó contrato hasta diciembre del presente año con San Martín de San Juan, el equipo cuyano que juega en la segunda división del fútbol argentino y participó del reducido por subir a la máxima categoría en el mes de enero. “Tengo la expectativa de ascender, de pelear cosas importantes”, dijo el mediocampista a El Roldanense.

Se trata del octavo club para el jugador de 31 años que surgió de Rosario Central. Una de las razones que lo impulsaron a tomar el nuevo desafío es que el entrenador de San Martín es un ex compañero en el “Canalla”, Paulo Ferrari. “Me llamaba todos los días para que vaya a jugar con ellos. Había quedado buena relación, si bien no hablábamos mucho. Me tocó enfrentarlo varias veces después de haber jugado juntos y siempre hubo un saludo y una charla”.

Rivero hizo además una valoración de su nuevo equipo y del lugar donde ahora residirá. “Es un grupo muy joven, de chicos que quieren triunfar y laburan muy bien. Me hablaron muy bien de la ciudad y del club”. Con este paso, deja atrás dos años y medio en Belgrano de Córdoba, una etapa que asegura no fue fácil. “Peleábamos el descenso y en el segundo partido me fracturé el tobillo con River. Siempre me tocó remarla un poco más que todos, pero estuve fuerte para salir adelante. Confiaron mucho en mí y tuve mis buenos momentos en el último tiempo. Es un club maravilloso, muy grande y me llevo lo mejor”.

En ese orden, el futbolista roldanense trazó su análisis de lo que sucedió en las últimas fechas del campeonato, cuando su equipo fue perjudicado en un partido ante Barracas Central y su entrenador, el controvertido Ricardo Caruso Lombardi, fue expulsado. “Caruso tiene una disputa muy grande con la AFA y lo quieren sacar del ambiente. Siempre habla y no se calla nada, pero es fútbol y no deja de ser un negocio también. Ese día fue algo alevoso, nunca había vivido algo así dentro de una cancha. En toda mi carrera había sentido tanta impotencia. Me robaron la plata de mi familia, jugaron con nuestro trabajo en 90 minutos. Fue espantoso”.

La vista está puesta en nuevos objetivos con su nuevo club, sin embargo pone el foco más allá y no descarta retornar al sitio en el que debutó. “Sería muy lindo volver a Central, me gustaría hacerlo en un buen nivel y dispuesto a competir para cambiar la manera en que me fui del club. Si bien estaba en un muy buen nivel, la salida no fue la mejor con la dirigencia de ese momento”, se ilusionó.