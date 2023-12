El roldanense que debutó en la liga de MMA y le ganó a un cinturón negro en el primer round

El pasado sábado 2 de diciembre se realizó en Rosario una fecha de la liga de MMA (artes marciales mixtas) Gamma Argentina, y el roldanense Agustín Paez dejó bien en ealto los colores de la ciudad: fue su debut en una pelea oficial y en la categoría peso medio le ganó a su rival en el primer round por sumisión , haciéndole una mata león.

Hay un dato que no se debe pasar por alto: su rival era cinturón azul de jiu jitsu y Agustín no tiene ningún tipo de cinturón ya que hace sólo cinco meses que empezó a practicar la disciplina en la Academia Nahual, en Rosario.

“Al deporte se lo conoce como pelea en jaula pero peleamos en un ring de boxeo. Hace cinco meses que entreno, tengo 23 años y me crié en el barrio Chaco Chico”, cuenta Agustín en diálogo con El Roldanense.

“De muy chico hice boxeo y después en el 2021 hice bastante tiempo muay thai, pero siempre me gustaron las artes marciales mixtas por mi admiración al Ninja Canetti un gran referente de las artes marciales mixtas”, agregó y sumó: “Luego encontré esta academia de MMA en rosario a través de internet y empecé a meterle al deporte que siempre me gustó”.

Sobre su futuro arriba del ring, Agustín señaló que recién en febrero junto a su entrenador van a tratar de confirmar una próxima pelea ya que por lo que resta de 2023 y hasta ese momento, ya se suspende la actividad oficial.