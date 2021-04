Hace música desde los 12 y pasó de organizar batallas de rap a firmar con una discografía

Esteban Muñoz, alias Ch4qu3, tiene 17 años y hace cinco que se mueve en el ámbito de la música. Uno de los precursores de despertar en él esta pasión fue su abuelo, quien fue cantante de tango durante toda su vida. “Mi abuelo fallecido fue cantante de tango y me quedó de recuerdo su guitarra y su fluidez para escribir letras”, contó Chaque a El Roldanense.

El joven es cantante y compone su propia música, el estilo en el que se desarrolla es reggaeton, trap y rap. “Empecé con la música a los 12 años y hoy gracias a 27daystyle pude soltarme más en la música, empezar a trabajar en más proyectos”, agregó.

Gracias a esta suma de posibilidades, se le presentó una oportunidad: comenzó a organizar una batalla de Freestyle en la plaza de Villa Flores. Estas batallas se realizan un día al mes, precisamente el último domingo de cada mes. “En la primera batalla fueron 25 competidores, fue muchísimo. La segunda fue mejor organizada”, afirmó Esteban.

“Gracias a esta batalla me hice conocido con gente de este ambiente del freestyle y el rap y me conoció con una disquera que se llama Over Music con la que gracias a Dios pude firmar contrato”, agradece ya que esa era una de sus primeras metas.

“Tengo un tema en YouTube que lo grabé en el celular cuando recién empecé, de ahora en adelante, tengo proyectos en el estudio. Me gustaría seguir mi carrera como cantante y romperla arriba del escenario”, proyecta.

“Agradezco mucho a los chicos de las batallas, a los jurados que son lo máximo y a mí novia que siempre está conmigo en todas”, finalizó.