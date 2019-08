El roldanense Tobías Giorgis se colgó medalla de bronce en los Panamericanos

El roldanense Tobías Giorgis salió tercero en la final de la especialidad overal masculino de esquí acuático y se colgó la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos que se están desarrollando en Perú.

«El objetivo era sacar una medalla, sabía que era muy difícil. Necesitaba esquiar muy bien. Estoy muy feliz», dijo el juvenil de 17 años, que fue debutante de un Panamericano en esta instancia de Lima, según publicó el diario La Capital.

Igual, esa circunstancia no lo doblegó: el lunes ya había superado el récord Sub 21 en categoría saltos (con 59.2 metros, marca con la que rompió su propio récord de 57.6). En overall, Giorgis viene cómodo en materia de lauros: en mayo logró el oro en el 60° Masters 2019 en Georgia (Estados Unidos); en abril, en el 37º Campeonato Latinoamericano de esquí náutico de Chile también se hizo del oro en el U17 y en marzo se lo había alcanzado por tercer año consecutivo, en el Moomba Masters 2019 en Melbourne (Australia), en Junior.

Tobias se convirtió en el atleta argentino mas joven en ganar una medalla panamericana en los Juegos Panamericanos que se están llevando a cabo en Lima.