Pese a lo que advirtió el DNU, el seguro y la VTV continúan siendo obligatorios para cicular

El presidente Javier Milei comunicó en cadena nacional los puntos relevantes del decreto de necesidad y urgencia (DNU) “Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina”. Entre numerosas reformas, derogaciones y sustituciones, se establecen cambios en la documentación obligatoria para circular en auto en el territorio nacional. Entre ellos, figura que el seguro automotor y la VTV ya no serán obligatorios para circular, sin embargo desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial advirtieron que esos documentos aún son necesarios.

Lo establecido por el DNU es que la cédula, la licencia para conducir y el comprobante de pago de patente son los únicos documentos exigibles para circular con el automotor, y las autoridades provinciales o municipales no podrán establecer otros requisitos para su uso legítimo. Será obligatorio exhibir esos documentos a la autoridad competente, pero no podrán ser retenidos si no mediare denuncia de hurto o robo del automotor u orden de autoridad judicial.

Cédula de identificación del automotor

Licencia de conducir vigente

Comprobante de pago de patente

No será necesario pagar la deuda por multas y patente para transferir un auto

Uno de los puntos destacados del DNU es la eliminación de la obligatoriedad del libre deuda para inscribir o transferir un vehículo.

“No podrá restringirse o limitarse la inmediata inscripción del dominio de los automotores o de sus transmisiones por normas de carácter administrativo ajenas a los aranceles del Registro. La existencia de deudas en situación regular por multas o patentes tampoco podrá impedir la inscripción o transmisión de automotores en el Registro”, indica el texto.

Hasta el miércoles, era imposible avanzar con el trámite de una transferencia sin el libre deuda de multas y patentes.

Por el momento, no se han hecho modificaciones sobre los costos tanto del patentamiento y la transferencia (que en algunos casos pueden superar el 7% del valor del bien adquirido) como tampoco del pago de patentes. En este sentido, algunos proyectos de ley presentados por diputados proponen un arancel único y accesible para estos trámites y obligaciones.

Fuente: TN