El socialismo hace pie en San Lorenzo y quiere ser protagonista en la ciudad

El pasado sábado 21 de septiembre se llevó a cabo la “Primavera Socialista” en la ciudad de San Lorenzo, un encuentro que permitió reunir a un número importante de afiliados locales, referentes departamentales y dirigentes provinciales y nacionales y que sirvió además como muestra del desarrollo territorial que viene construyendo en todo el departamento el Partido Socialista en el último tiempo.

Durante el almuerzo que tuvo lugar en el Club Argentino, el referente local del partido de la rosa, Fernando Bassán, expresó: “Me sumé al socialismo porque vi algo distinto, vi una organización política con mucho humanismo. Yo era nuevo en mi participación política, comencé en otro partido y no me sentí cómodo, no encontré esa forma de hacer política que tiene el socialismo, y cuando me invitaron a participar, rápidamente me sentí parte de un proyecto humano”.

Por su parte, el coordinador de la Mesa Departamental San Lorenzo del Partido Socialista, el bermudense Fabio Rovere, señaló: “El socialismo vuelve a estar presente en cada localidad del departamento San Lorenzo; un socialismo activo, en acción permanente, trabajando en ideas y propuestas, pensado en los adultos mayores, en los jóvenes, en los niños, en el ambiente, como nos enseñaron Hermes Binner y Miguel Lifschitz”.

«En 10 de las 15 localidades del Departamento San Lorenzo ya tenemos conformados centros socialistas, y estamos trabajando de cara a las elecciones del año próximo para ofrecer propuestas superadoras a los vecinos», afirmó Rovere y convocó a los presentes “a seguir adelante construyendo alternativa que nos permitan tener una sociedad más justa y solidaria”.

El acto se da en el marco de las múltiples actividades que se vienen desarrollando en todo el departamento, además de las reuniones orgánicas que se desarrollan cada mes con la coordinación de la Mesa Departamental.

Referentes nacionales y provinciales

El encuentro contó con la participación de destacados dirigentes socialistas, entre ellos el diputado nacional y secretario General del partido a nivel nacional, Esteban Paulón, y los diputados provinciales Joaquín Blanco (secretario General del PS Santa Fe), y Lionella Cattalini.

Más compenetrado en la coyuntura nacional, Paulon destacó el trabajo que junto a Mónica Fein vienen desarrollando desde la bancada del PS en la Cámara de Diputados de la Nación. “Se dijo aquí que junto a Mónica Fein le damos muchos dolores de cabeza a Milei. No sé si le quitamos el sueño, pero sí molesta que estemos siempre defendiendo a los santafesinos, a los jubilados y a quienes más padecen el ajuste”, dijo, y añadió: “Porque quien venía a combatir la casta política no hace otra cosa que acomodar y beneficiar a su entorno a costa del pueblo argentino”.

“Felicitaciones por este gran y hermoso encuentro en la ciudad de San Lorenzo. Es muy gratificante verlos a todos trabajando unidos. A seguir fortaleciendo y construyendo territorio”, mencionó, por su parte, Cattalini, y aseguró: “Hace muchos años que no se veía una actividad socialista en esta ciudad”.

Por último, Blanco valoró la incorporación de nuevas personas a la vida política. “La gente, la sociedad está cansada de los políticos tradicionales. Quiere ver gente nueva, gente común y corriente. Estamos en un momento donde la política necesita del vecino común, el que trabaja, estudia, del que padece la ineficiencia del estado”, remarcó.