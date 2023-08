El socialismo pide en el Concejo la creación de la Comisaría de la Mujer en Roldán

El bloque socialista en el Concejo Municipal presentó esta semana una minuta de comunicación con el objetivo de que Roldán pueda contar con una Comisaría de la Mujer. El proyecto busca que el Ejecutivo municipal realice las gestiones correspondientes ante el ministerio de Seguridad de la provincia, con el objetivo de que la seccional pueda atender las situaciones de violencia de género, abuso sexual y violencia familiar “en forma adecuada tanto en espacio como en infraestructura y contar con el personal capacitado”.

A la hora de elaborar el proyecto, el bloque integrado por la edil Maira Leiva tuvo en cuenta “las crecientes denuncias de violencia de género y familiar en nuestra localidad”. Asimismo, consideraron que “existe preocupación de diferentes instituciones y organizaciones que realizan abordajes de situaciones de violencia de género y abuso sexual, en relación a las condiciones materiales, recursos humanos y técnicos para la atención de estos casos”.

“Hoy en la ciudad no hay un espacio específico para la recepción de las denuncias de delitos sexuales y violencia familiar y de género y para atender este tipo de problemáticas, se requieren personas capacitadas y espacios fisicos adecuados”, sostienen.

El proyecto también tiene en cuenta que “por haberse dado algunos casos (no solo localmente sino también en otras ciudades), donde por no habérsele dado el adecuado tratamiento a una denuncia, las mujeres desisten de continuar con el proceso administrativo de la denuncia, provocándoles aun más miedo y revictimizándolas. Como resultado de esto se genera muchas veces la imposibilidad de acercarse a denunciar, no pudiendo prevenir el riesgo de vida que se corre”.

De esta forma, entienden que una comisaría de Mujer y la Familia tienen como misión la prevención, detección y administración de justicia especializada en violencia intrafamiliar, revisión y coordinación de atención integral de personas victimas de violencia de género, brindando un tratamiento integral.

“A pesar de no alcanzar el objetivo de renovar la banca para el año que viene, nuestro compromiso es con la gente y vamos a seguir trabajando en el Concejo hasta el 10 de diciembre y después seguiremos generando espacios de trabajo para visibilizar los problemas de las personas y de la ciudad y generar soluciones y propuestas”, puntualizaron desde el espacio.