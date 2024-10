El Torito Herrera no llegó a juntar la plata y no podrá representar a la Selección en Brasil: “Es muy triste”

Luego de 15 años ininterrumpidos defendiendo la camiseta de la Selección Argentina en diferentes disciplinas, el deportista roldanense Juan Manuel Herrera no podrá acudir al Sudamericano de quad rugby a disputarse en pocos días. La dificultad de alcanzar los números presupuestados para acudir a la competencia hizo imposible el viaje a Brasil.

En este contexto, debió bajarse del certamen y, más allá del lógico pesar que le deja la noticia, alentará a los compañeros desde su casa. “Lamentablemente no voy a poder viajar al certamen de Cuatro Naciones”, dijo el Torito a El Roldanense. “No recibí el apoyo necesario. Me preparé para la ocasión, pero no llegué a juntar un millón y medio de pesos para el viaje. Es por eso que no podré participar”, contó apesadumbrado.

“Desde el 2009 en adelante, siempre representé a la Selección y, hasta el día de hoy, nunca me pasó esta situación. Es muy triste”, lamentó. Pese a que el torneo aún no comenzó, expresó que la probabilidad de decir presente es casi nula. “No hay chances de llegar por una cuestión de que la delegación ya sacó los pasajes y el torneo empieza en pocos días. No tengo tiempo”, esgrimió.