Elecciones 2021: la carrera por el Concejo ya tiene a su primer participante

“Me tiro a candidato a concejal para 2021”, anunció en un vivo por Facebook el artista local Cristian Kita Barrera. No es la primera vez que amaga con presentarse a ese cargo, sin embargo segura que esta vez va en serio.

“Es un año de muchas decisiones. Detrás mío tengo un grupo de gente que me está ayudando, muchos artistas y colaboradores. Gente que vino estudiando hace muchos años y que hoy está al lado mio”, dijo sin adelantar ningún nombre en el video que tuvo casi 300 reproducciones después que lo subió a la mencionada red.

Si bien por el momento no se conoce sobre qué plataforma va a presentarse, asegura que será “de la mano de Cristina y Alberto” y siguiendo el proyecto Popular y Nacional.

“Los roldanenses ya me conocen que no paro en todo el año de hacer cosas y tomé la decisión de que el año que viene quiero estar en una banca para aportar desde ahí. Ser concejal no es ponerse la corbata y sentarse, es la voz de la gente de cada barrio y a mi me conocen que ando todo el día en la bicicleta buscando sueños”, proyectó.

“Varias veces lo venía proyectando. Hay que romper esquemas y yo tengo ganas de hacer y somos capaces. Kita Barrera, somos capaces”, lanzó a modo preliminar como eslogan de campaña y anunció: “Los artistas tenemos el don de ver un poco mas. Se trata de construir sobre el cimiento de lo que ya está hecho”.

El video completo: