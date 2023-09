Elecciones provinciales 2023: qué pasa si no fuiste a votar y cuál es la multa

En la Argentina, el voto es universal, secreto y obligatorio, de acuerdo a lo que establece el artículo 37 de la Constitución Nacional. Por eso, quienes no hayan concurrido a votar este domingo, y no tengan una justificación válida, serán sancionados.

Quienes no se presenten en su mesa de votación para participar de las elecciones generales provinciales, deberán justificar su ausencia. El costo de la multa que va desde de los ‘‘$50 a los $500 al elector mayor de 18 años y menor de 70 años’’, según lo establece el Código Nacional Electoral.

En caso de que decidan no pagar la multa, los infractores quedarán registrados como tales y no podrán hacer trámites durante un año ni obtener el pasaporte. A su vez, tampoco podrán ser designados funcionarios públicos durante tres años. En el sitio oficial infractores.padron.gob.ar se puede consultar la situación particular de cada ciudadano.

Cómo se paga la deuda

La deuda puede abonarse a través del Banco de la Nación Argentina personalmente o por medios electrónicos como tarjeta de crédito, transferencia bancaria, pago en efectivo o cuenta virtual. La información se actualiza en la web dos días hábiles después de saldada la deuda. El monto de las sanciones integra el Fondo Partidario Permanente, a cargo del Ministerio del Interior.