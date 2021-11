Elecciones y protocolo: uso obligatorio del barbijo pero sin esperas afuera de las escuelas

El secretario Electoral de la provincia, Pablo Ayala, repasó algunas cuestiones que los electores deberán tener en cuenta este domingo al celebrarse las Elecciones Generales provinciales y nacionales.

El funcionario se refirió, entre otros temas, a los protocolos que habrá que respetar a la hora de ir a sufragar. En ese sentido, reconoció que “la cuestión sanitaria acompañó, bajaron los índices de contagio, lo que permitió tomar algunas flexibilidades respecto de las elecciones PASO”, y agregó que “ya no va a haber filas fuera de los establecimientos, sino que los electores podrán ingresar e ir hasta su mesa de votación”.

No obstante, insistió en que “hay que usar barbijo y que esté bien colocado, lo que se controlará al ingreso de los establecimientos; y respetar el distanciamiento mientras se espera el turno para votar”.

Ayala indicó también que el procedimiento a la hora de sufragar será similar al de las PASO: primero, “para la elección nacional, en la mesa le van a pedir al votante que retire un sobre ya firmado e ingrese al cuarto oscuro. Cuando sale, tras introducir el sobre en la urna, le dan la boleta única para las elecciones provinciales, irá al box de votación y luego colocará esa boleta en la urna”.

Otro aspecto que remarcó el secretario Electoral es que durante toda la jornada electoral, de 8 a 18 horas, “las personas con alguna discapacidad, las embarazadas y los mayores de 60 años pueden solicitar prioridad para votar”.

Asimismo, el funcionario mencionó que “quienes no votaron en la PASO igualmente están habilitados para sufragar en las elecciones Generales”, en tanto que este 11 de noviembre “vence el plazo para que los que no votaron en las PASO justifiquen el no voto”.

Logística

Ayala indicó que “estamos terminando con las cuestiones logísticas. Hoy estamos despachando los camiones con las urnas al Correo de Santa Fe, entregamos todo el material para que el sábado las fuerzas de seguridad lo distribuyan y esté disponible el domingo, a las 8 de la mañana”.

En tanto, “terminada la jornada electoral el Ejercito, junto al Correo, remite el repliegue documental, junto con las urnas, al Tribunal Electoral”.

“Simultáneamente seguimos con capacitaciones virtuales a los presidentes de mesa con cuatro charlas diarias”, dijo el secretario Electoral.