Cansada de la rutina diaria, Ivana emigró hace dos años y se afincó en el País Vasco

Por: Milagros Olivari

Ivana trabajó durante 13 años en una de las parrillas más conocidas de nuestra ciudad, pero llegó un momento de su vida en el que comenzó a sentirse estancada y cansada de la rutina diaria. Ahí fue donde se planteó poder comenzar una nueva vida en algún país diferente.

El paradero que Ivana tenía en su mente no fue dónde hoy se encuentra viviendo, ya que había pensado en emigrar hacia los Estados Unidos pero hoy se encuentra a varios kilómetros de distancia. “En un primer momento mi idea era irme a EE.UU donde viven mis tíos, pero en ese momento el expresidente Donald Trump estaba deportando a los inmigrantes y se imposibilitaba un poco conseguir trabajo”, contó Ivana a El Roldanense.

Con muchísimas incertidumbres y ganas de poder emprender un viaje único y de la mejor manera, decidió comentar su idea con amigas. Una de ellas le contó que tenía una hermana viviendo hace varios años en San Sebastián, País Vasco, y que podía ayudarla.

Y así fue, en abril del 2019 comenzó su travesía de viajar al País Vasco. Allí se hospedó los primeros meses en la casa de su amiga hasta conseguir un trabajo y una estabilidad económica y emocional, ya que toda su familia se quedó en la ciudad, principalmente su hija Malena, que con sus 19 años, un estudio y un trabajo estable, decidió continuar con su vida en la ciudad.

Al poco tiempo de haber llegado conoció a quien actualmente es su novio. La formalización de la pareja, le permitió a Ivana conseguir un contrato de trabajo en regla. Así fue como en tan sólo seis meses de haber llegado a un país totalmente desconocido, logró un empleo formal en el mismo rubro que se desempeñaba en Argentina, de camarera.

“Trabajo con gente nueva de distintos países, quienes me recibieron muy bien y me tuvieron mucha paciencia ya que no me fue difícil adaptarme, yo venía de trabajar en una parrilla con platos típicos de allá y aquí es casi todo pescado y mariscos” agregó.

Actualmente, la roldanense se encuentra viviendo en el barrio Altza con su pareja, y trabajando en el Restaurante Urepel. “Me encanta este lugar pero lo que más extraño es a Malena, mi hija, que si no fuera por la pandemia ya hubiera venido a conocer. También extraño algunas comidas, golosinas y bueno, que me traigan el helado a casa”, dijo entre risas.

Contó también que la pandemia fue frenando todo, ya que ella se encuentra es un lugar muy turístico que recibe a gente de todos los países, y hoy en ese rubro está todo muy complicado, ya sea para visitar o instalarse. Pero para quienes tengan la posibilidad de viajar al País Vasco, Ivana recomienda visitar San Sebastián, la ciudad en la que se puede encontrar monte y mar en un mismo lugar, y por supuesto, la ciudad que la tiene enamorada desde que llegó.