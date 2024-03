Emotivo: perdió todo en un incendio y sus compañeros le regalaron los botines para que pueda seguir jugando

Tras el trágico incendio sucedido en barrio América el sábado 16 de marzo, en el que falleció su abuela, Joaquín Orellano recibió un emotivo regalo de parte de sus compañeros de categoría en Sportsman. Luego de la práctica, los chicos hicieron entrega de un par de botines nuevos, un short y un par de medias. La iniciativa del obsequio, idea de sus amigos en el club, fue acompañada por los padres y profes, y retratada por el padre de este joven roldanense en el vestuario.

“Les quiero agradecer mucho a ustedes. Algo me esperaba porque sé cómo es el club, sé como son mis compañeros, gente muy buena y solidaria. No sé qué decirles, no tengo palabras”, dijo entre lágrimas Joaquín, después de que los capitanes del equipo le entregaron los botines. “Sabemos que los perdiste en el incendio. Ahora quizás te sobre facha en la mitad de la cancha”, bromeó el profe antes de pedir un aplauso generalizado.

A su vez, Ramón, padre de Joaquín y quien fuera integrante de la comisión del club, también agradeció el gesto de los chicos. “Sportsman siempre fue así, esto es sentido de pertenencia. Hay que ser agradecido con el club y acordarse de todos estos momentos, de las horas de trabajo que ponen los profes. Muchos de ellos salen de su laburo, dejan a sus familias y vienen para acá. Hay que darle mucho valor”, señaló.