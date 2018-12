Empezó armando collares para amigos y ahora abrió su propio local de accesorios

Guillermina Ziraldo inauguró este sábado su local propio de accesorios de diseño en su ciudad. Fue un largo camino el que recorrió hasta concretar la apertura de Amé, un negocio ubicado sobre Bv. López al 700 en el que venderá sus creaciones pero también productos de otros diseñadores.

“Estudié diseño de indumentaria, me recibí. Primero hice ropa pero no me sentí cómoda, fui mamá, tuve un impasse y cuando el nene creció me empecé a meter en esto y a armar collares para amigos y conocidos”, contó la emprendedora a El Roldanense.

“Escuchando la radio me informaron sobre un curso para armado de bijou, lo hice y ahí arrancó todo. Me re copé. Empecé a vender por internet mi marca propia by Guille Ziraldo y me fue bien”, agregó y explicó que al local le puso Amé ya que a sus creaciones les va a sumar otros productos como insumos de cuero, pañuelos, aros de alpaca y plata que son fabricados por otros colegas.

Todos los productos tendrán la particularidad de estar hechos por diseñadores independientes y orfebres, cosas bien orientadas al arte y con sello propio de su creador.