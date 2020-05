Empezó en su casa de Roldán y ahora sale al ruedo con un marco para desinfectar personas

Algunas semanas atrás, Roldán fue el epicentro de una creación original que permite desinfectar a las personas antes de que entren a lugares concurridos y evitar contagios de Covid-19. Se trata de un marco sanitizante que fue creado por dos hermanos rosarinos, Lucas y Matías, y construido por primera vez en la casa de fin de semana que su familia tiene en Roldán en la garita 10, sobre la calle Malvinas Islas del Sur.

“Un día mi hermano Lucas me llama por teléfono para contarme que se estaban empezando a colocar en algunos lugares dispositivos desinfectantes y que le parecía una buena idea para desarrollar, entonces me puse a investigar en internet sobre cómo hacerlo. Se me ocurrió desarmar una hidrolavadora que tenía abandonada, conseguí algunos materiales que necesitaba para armarlo y funcionó”, indicó Matías López, al medio Punto biz.

Los hermanos se pusieron en campaña para conseguir los materiales y empezar la producción, contactándose con proveedores para conseguir los insumos necesarios. Ya en el 2014, ambos habían encarado un proyecto en conjunto. Se trata de Inbox Cabinas Fotográficas, una serie de cabinas para que las personas se saquen sus fotos y se las lleven impresas. Este proyecto continúa al día de hoy y se puede encontrar en cines de Rosario como Cinépolis –antiguo Village- y shoppings de Buenos Aires.

Una vez realizado el primer dispositivo, los hermanos decidieron bautizarlo con el nombre Marco Santitizante GLFM. Este mide 0,90 cm de ancho por 2 metros de alto y requiere una alimentación eléctrica de 220V. Al detectar el paso de la persona a través de unos sensores, opera de manera automática, rociandola con un agente desinfectante durante seis segundos, disminuyendo la carga de microorganismos presentes en su cuerpo, ropa y objetos.

En cuanto a la producción, ya llevan fabricados 60 marcos, aunque prevén una producción a gran escala. Matías encara una parte de la fabricación en Roldán y Lucas realiza otra parte en su fábrica de cerveza artesanal que utiliza como taller. Ambos compran los caños estructurales y tercerizan el armado de la estructura a una persona que se las devuelve cuando esta lista. El último paso es la parte de ensamblado, donde se le conecta la bomba y todo el sistema hidráulico.

El desarrollo ya está testado y fue lanzado al mercado por un valor que ronda los $ 40 mil. Matías contó que ya recibieron sus primeros pedidos, algunos de otras provincias como Santiago del Estero, y ya se encuentran en tratativas con empresas de la zona para comenzar a instalarlos.