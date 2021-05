Empresa familiar con 22 años de historia pide ayuda en el Concejo para seguir de pie

La empresa de transporte escolar “Norma” ingresó al Concejo una solicitud para que se bonifiquen los impuestos y tasas que debe abonar mensualmente a la Municipalidad, en virtud del contexto actual y que, durante gran parte del último año, no trabajó. Asimismo, el pedido incluye que la capacidad limitada del vehículo aumente del 50% al 70%, y está acompañado por resoluciones que los dueños de la empresa aseguran que son provinciales y deben tratarse en la ciudad.

“La semana pasada presenté en el Concejo los decretos de Rosario. Somos el único transporte escolar que existe en la zona y hay mucha demanda”, dice Jaquelina Santibañez a El Roldanense. Ella es una de las titulares de esta firma familiar que nació por iniciativa de su padre hace 25 años y que llegó a Roldán hace 22. Hoy en día, ella se hace cargo del transporte junto a sus tres hermanos. “Se trata de medidas provinciales y algunos municipios lo fueron tomando. Creo que el Concejo tiene que acceder”, amplió.

La solicitud tiene su origen en que, tiempo atrás, Jaquelina se encontró con que debía pagar el Drei del año pasado y se llevó una moratoria. “No lo pude abonar porque las combis no trabajaron. Me cobraron tanto la combi mía como la de mi papá. En Rosario, el gremio de transportes escolares pidió a través del Concejo la bonificación de impuestos, lo que sería tasa de fiscalización y tasa de desinfección, y nos lo otorgaron por todo el 2020 y hasta julio del 2021”, describe. En el mismo orden, dice que ve lógico pagar el Drei del presente año porque volvió a trabajar, “pero necesito que no me lo cobren al 100% cuando tengo capacidad restringida”.

Precisamente con relación a este último punto, la solicitud también persigue que la combi puede trasladar a una mayor cantidad de pasajeros. “El Concejo tiene que aceptar a que se trabaje con un 70% de capacidad. Si vamos al caso, no restringieron las capacidades de los colectivos que ingresan a nuestra ciudad, siguen trabajando como siempre. Si se van a manejar con las leyes, que sea igual para todos”, lanzó como un reproche.

Con respecto a qué respuesta podrá obtener de parte del Concejo, Santibañez profundizó: “Rosario tiene una tarifa de $6.800 el ida y vuelta, mientras yo la tengo a $3500. A esto sumale los gastos que genera, como combustible, seguro y los impuestos que me quieren cobrar. ¿Qué me queda para vivir? Puedo guardar la combi y seguir con lo que estaba haciendo, pero así dejaría sin servicio a gente que viene confiando hace años en nosotros”. Actualmente, también aguarda el número de decreto provincial que le permita a vehículos de este tipo no pagar la patente del 2020.

La dueña de la empresa destaca las formas de trabajo en la ciudad. “Me encanta trabajar en Roldán. Acá todo es súper accesible, la GUR ayuda a los colegios al cortar el tránsito. Es otra cosa. Roldán está creciendo mucho y a la misma vez tiene alma de pueblo”, cuenta. Asimismo, destaca las obras de pavimentación que se han hecho últimamente. “En general se trabaja bien y de forma cómoda. Hubo mucha mejoría en las calles”, señaló.

Con la idea de solventar gastos en medio de la pandemia, los cuatro hermanos debieron rebuscársela y tomar otros rumbos. Los dos varones quitaron las butacas de las combis y las transformaron en fletes que llegaron hasta Funes y Rosario, mientras las dos hermanas se dedicaron a hacer milanesas supremas que ofrecieron a los padres de los niños que muchas veces trasladan. Jaquelina tiene dos hijos y, en este tiempo, también encontró trabajo en una empanadería y limpiando casas.

Previamente al coronavirus, la firma “Norma” llevaba a 80 chicos, aunque esa cantidad mermó lógicamente y hoy son menos de 30. “Todavía no vino el invierno, y ¿qué les diré a los padres cuando me llamen y les tenga que contestar que no tengo más lugar? ¿Les tendré que decir que no? Espero una respuesta positiva de parte del Concejo que le sirva a la comunidad y a nosotros como empresa”, se esperanzó.