Empuje adolescente: el Centro de Estudiantes del IPH se compromete y eleva su voz con diferentes proyectos

Es día de asamblea para el Centro de Estudiantes del Instituto Paul Harris. Los casi 40 alumnos que forman parte de ese espacio se reúnen para tratar diferentes proyectos y abordarlos en conjunto. Son chicos que tienen entre 13 y 18 años, y representan a todos los cursos de la escuela luego de las elecciones que hicieron a comienzos del ciclo lectivo. Una vez terminada la reunión, posan en conjunto para la foto y la mesa chica, es decir la presidenta, vicepresidenta y encargados de las comisiones, cuentan cómo surgió el centro y qué iniciativas llevan adelante.

“Es importante contar con un centro en la escuela. Pasamos por todos los salones y explicamos qué significa representar a cada curso y al instituto, traer ideas y tener compromiso”, expresó Morena Mayol, presidenta, a El Roldanense. “Decidimos organizarnos por comisiones ya que de esta forma cada uno tiene su temática de trabajo y un rol específico. Estas son Deporte y Cultura, Comunicación y Redes, Derechos Humanos, Medio Ambiente y Finanzas”, explicó antes de dar el pie a sus compañeros.

Uno de los proyectos que pusieron en marcha es el de medio ambiente, por el que precisaron a los alumnos de la escuela en qué cesto arrojar basura, papeles o cartones. “Lo estuvimos trabajando y tiene como objetivo concientizar y reciclar, ya que así frenamos la contaminación y los cambios climáticos o calentamientos globales”, contó Juan Diego. A través de este programa, durante agosto y septiembre participarán de una maratón para recolectar este tipo de materiales, en la que competirán con otros colegios regionales.

Con el comienzo del segundo semestre del año, también comenzaron a hacer podcasts que tratan sobre diversos temas, tienen entrevistas a docentes y profesionales y luego se pueden escuchar online. El primero trató la conmemoración del Nunca Más, en tanto el segundo abarcó las distintas formas de reciclaje. “Más allá de que a veces pensamos distinto, respetamos la opinión de todos, y es importante escuchar la voz de los jóvenes”, aseguró Nerea. “Disfruto mucho de hacer podcasts. Son espacios en los que nos abrimos bastante”, agregó Elías, encargado de la comisión de DDHH.

Mediante su cuenta de Instagram, el centro se ocupa de mantener viva la memoria y cada semana hace mención a distintas fechas claves. “Es importante recordar las efemérides. Son fechas que nos atraviesan”, razonó Morena. “Por ejemplo, el día de Ni Una Menos hicimos afiches que colgamos en el patio de la escuela y un video que publicamos. Fue una jornada muy importante para nosotras, ya que sigue habiendo violencia contra las mujeres en la sociedad y se dan muchos casos de violencia de género”, aseveró.

“Las efemérides sirven para mostrar que casi todos los días tienen un significado. Cada conmemoración tiene una razón, y esto nos permite aprender de cultura general y el contexto en que se dan las cosas”, profundizó Bruno, de la comisión de redes. “Muchas veces recordamos fechas que no estudiamos en la escuela. Hay fechas que por ahí no trabajamos aquí y está bueno brindar esa información a los alumnos”, relató Nerea. “Siempre queremos investigar más para tener memoria, entender el presente y que muchas cosas no se repitan”, dijo Morena.

Los chicos que llevan adelante el Centro cuentan con el apoyo de muchos profesores, que dan una mano debatiendo en los podcasts y aportando su trabajo en determinados proyectos. “Se muestran predispuestos. Los más jóvenes venían a esta escuela y tienen la experiencia de participar en un centro de estudiantes. Vivieron lo mismo que nosotros y hacen cosas que sus profes no hacían en su momento”, destacó Nerea. “Es un buen acercamiento que tengamos el apoyo de los profes, que ellos presten su tiempo para explicar o dar una mano”, dijo Elías.

Uno de los proyectos que presentaron recientemente a Dirección, por el que esperan una respuesta, es la realización de un torneo de truco entre los alumnos. El objetivo es juntar fondos para hacer una bandera y tener representación en la marcha de la Noche de los Lápices que se hará en Rosario. “El centro me ayudó un montón. Se me hace fácil expresarme y hablar con ellos. Nos fuimos conociendo y empezamos a charlar con chicos de otros cursos a los que tal vez no hubiésemos conocido”, concluyó Nerea. Con empuje adolescente, hacen camino al andar.