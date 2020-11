En el Concejo quieren desempolvar el Plan Urbano y tratarlo antes de fin de año

La presentación del Ejecutivo para que el Concejo considere excepciones a la Ordenanza que prohíbe la autorización de tres nuevos barrios abiertos en la ciudad, apuró en el legislativo local el debate del Plan Urbano que la intendencia presentó en Noviembre de 2019.

Según pudo saber El Roldanense, desde el oficialismo se impulsa el tratamiento de la normativa que regulará la urbanidad en la ciudad de acá al futuro y que es un paso necesario para que nuevos desarrollos puedan comenzar a instalarse en la ciudad, ya bajo la nueva ordenanza.

En ese marco, este jueves los desarrolladores de los tres nuevos barrios que piden pista para empezar obras asistirán a la comisión de Asuntos Constitucionales a explicar sus respectivos proyectos ante los ediles. Lo harán cada uno en un horario diferente para respetar los protocolos.

En total, son unos 400 lotes los que se pretenden urbanizar entre los tres emprendimientos, y la discusión promete ponerse picante en el legislativo. Desde el Frente Roldanense -que cuenta con dos de las seis bancas del Concejo- ya hicieron pública su postura de no aceptar excepciones a la ordenanza.

“Roldán es el ejemplo regional de todo lo que no hay que hacer en cuanto al crecimiento urbano. Hoy estamos enfrentando las consecuencias de la falta de planificación: cuando no sale agua de la canilla, cuando se queman las cosas por los cortes de luz, cuando no sabemos qué hacer con la basura, cuando el tránsito y los siniestros viales incrementan. Es imposible pensar en más barrios cuando falta infraestructura y faltan servicios”, expresó Jorgelina Alfonso en diálogo con Roldán FM.

Sin embargo, ahora aparece en la cancha la posibilidad de debatir y sancionar antes de fin de año el nuevo Plan Urbano, lo cual encuadraría a estos y otros proyectos que quieran afincarse en la ciudad en una normativa diferente a la actual. Además, si consigue los votos para su sanción, no sería ya necesaria una excepción a la ordenanza vigente.

Así las cosas, el debate recién está por empezar aunque el tiempo parece no ser tan extenso: al año le quedan pocas semanas y si la intención es que el Plan Urbano se apruebe este 2020 los ediles deberán apurar el trámite.