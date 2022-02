En enero, la oficina de Empleo registró fuerte suba de postulaciones en relación al 2021

Transcurrido poco menos de un mes y medio desde el comienzo del año, la Oficina de Empleo municipal tuvo un crecimiento en las postulaciones con respecto a la totalidad del año 2021. Así lo aseguró Diego Gettig, secretario de Producción, realizando una comparativa entre los números registrados. “En lo que va del 2022, hemos tenido en el orden de unas 25 búsquedas y 50 postulaciones, cuando en todo el 2021 sólo hubo 296 postulaciones”, explicó a El Roldanense.

Si bien la mitad de tales postulaciones fueron calificar en diversos programas de Entrenamiento Para Jóvenes, en los que las empresas reciben aportes de Nación, desde la Oficina se han encargado de publicar las principales ofertas de empleo. “Estamos comunicando más para hacer crecer la bolsa de trabajo general”, dijo Gettig, y señaló que se abrió una vía de mensajería: “Pusimos un WhatsApp a disposición de la gente, ya que hoy la comunicación pasa por allí. Es 3416490681”.

En paralelo, Gettig manifestó que no se puede hablar aún sobre si los indicadores de empleo fueron en aumento dentro de la ciudad. “La gestión anterior no dejó ningún tipo de estadística o información y la oficina de Empleo no es la excepción, así que no sabemos qué búsquedas hubo anteriormente y su resultado”, expresó. “Nos cuesta darnos cuenta si estamos en un proceso incremental de empleo, porque no tenemos datos históricos”, profundizó.

Sobre los rubros más demandados en este tiempo, el funcionario aseguró que “hubo pedidos de parrilleros, puestos de asistencia gerencial, serenos, administrativos y, obviamente, gente del rubro metalúrgico, que es el fuerte local”. De cualquier manera, dio su punto de vista sobre cuál es mayor emprendimiento del 2022 en el sector industrial. “La novedad, para mí, fue el pedido de un pequeño emprendedor que se está desarrollando en el negocio del plástico reforzado para abastecer a carroceras”.

A pesar de que una parte de los trabajos son temporarios, Gettig expresó que “esperamos que muchos de ellos sean definitivos”. “Debemos estar presentes y ver cómo acompañar”, espetó. “Estamos llamando y colaborando con cada empresa que nos lo pide y que podría generar empleo, fundamentalmente”, narró sobre el funcionamiento actual de la oficina y lo que vendrá a futuro.