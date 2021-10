En medio de la ola robos, cambió nuevamente el comisario de la Sexta

En medio de la ola de robos desatada en los últimos días en la ciudad, en la tarde de este lunes Claudio Bassini dejó de cumplir funciones en la seccional local. Se trata del sexto cambio que se da en la cúpula de la seccional desde Noviembre de 2019.

Sobre las razones del cambio no dieron más detalles y sólo señalaron que “es muy habitual que sucedan esos movimientos en la Institución”. Según pudo saber off the record El Roldanense, el actual subcomisario Javier Fleitas quedaría en el cargo de comisario. Fleitas llega con la anuencia de varias vecinales y del grupo de Seguridad.