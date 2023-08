En primera persona: las razones de Graizzaro para patear el tablero y armar bloque propio

El Concejal Carlos Graizzaro renunció al Bloque Justicialista y armó uno propio, unipersonal: el “Frente Independiente Roldán”. En la sesión de este martes el cuerpo aprobó la renuncia aunque pasó a la Comisión de Hacienda el nombramiento de la secretaria de bloque había designado el edil.

En diálogo con El Roldanense, el concejal detalló los motivos que lo llevaron a tomar esa determinación: “Es un tema que venía analizando, en varias ocasiones voté en disidencia con el bloque, temas como el intento de derogación de la fórmula polinómica, que creó este mismo bloque porque entendimos que era lo justo para, en momentos de inflación, no desfinanciar al municipio y llegar a una solución justa para que el vecino siga recibiendo los servicios como corresponde. Ahora que somos oposición la quieren derogar”, dijo y siguió.

“Temas como no prestar acuerdo a la subcontadora municipal, elegida por concurso, no hubo impugnaciones de quienes participaron del concurso y el bloque que integraba no quería prestar acuerdo. La no aprobación de venta de lotes en el parque, imposibilitando la llegada de empresas a la ciudad e impidiendo que empresas que hace años vienen invirtiendo en Roldán puedan crecer dentro del parque industrial”, sumó.

Asimismo, agregó a eso la no aprobación del presupuesto, y manifestó: “Son temas que venían generando tensión en el bloque, pero no fui yo quien cambió la postura, yo siempre voté de la misma manera, fue el bloque el que cambió de postura cuando dejamos de ser oficialismo”.

“Poner palos en la rueda o buscar la ingobernabilidad de la nueva gestión no es mi manera de trabajar. Indudablemente hubo un desencadenante, cuando el equipo con el que venís trabajando pone en duda tu buena fe, es momento de tomar otro rumbo, los roldanenses saben que en cuatro períodos como concejal tomé las decisiones que entendí eran mejores para la ciudad”, dijo.

Por último disparó: “Entiendo que la ciudadanía se expresó en las últimas elecciones y creo que fue por este tipo de decisiones que el espacio bajó el caudal electoral con respecto a las performances electorales de años anteriores”.