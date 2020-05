En Roldán se vieron luces en el cielo: un calificado astrónomo explica qué pudo haber sido

Palabra autorizada si la hay, para hablar sobre las extrañas luces que muchos vecinos de Funes y Roldán vieron el domingo por la noche, es la de Adrian Arquiola, director del Observatorio Municipal de la vecina localidad.

“Muchas personas me han consultado al respecto. Yo creo en los fenómenos extraños que ocurren durante la noche en el cielo, pero esto no significa que uno va a ilusionarse con cualquier cosa. Cuando las noches están muy cubiertas, con muchas nubes, se forma “una especie de pantalla” y cualquier reflector de los profesionales para eventos, hace foco en la parte baja de la atmósfera y genera un efecto que se visibiliza a grandes distancias”, dijo el especialista al portal InfoFunes.

“Se crearon expectativas por un rato, pero no, este hecho no responde a fenómenos extraños. Repito, yo no soy escéptico en el tema, siempre estoy atento y de guardia porque sé que no estamos solos”, finalizó Arquiola.