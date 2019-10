La mamá de un nene de 9 años denunció que encerraron y golpearon a su hijo en la Pedro Durst

La mamá de un niño de 9 años que asiste a la escuela Pedro Durst denunció un fuerte caso de bullying en esa institución local.

Según sus declaraciones hechas en Canal3, su hijo fue golpeado en reiteradas oportunidades por tres compañeros y este lunes la cosa pasó a mayores cuando lo encerraron en un baño y le dieron patadas, rodillazos y golpes de puño que le hicieron sangrar la nariz.

“El nos había dicho que el lunes no iba a estar su seño y que por eso no quería ir. Lo preparé, lo dejé en la escuela a la 1.15 y pasadas las 14 me llamaron para que lo vaya a buscar porque lo habían golpeado”, manifestó Gabriela, su mamá, ante las cámaras del mencionado medio.

Según señaló, la semana pasada ya había sido víctima de golpes, una situación que viene desde que el nene está en prescolar. “En la escuela nos plantearon que hoy iban a elevar una nota al Ministerio para ver qué podían hacer con esos chicos”, agregó la mujer.