Envenenaron a un perro en Tierra de Sueños 3 y los vecinos organizan manifestación El hecho ocurrió el lunes y desde ese día el can se recupera en su casa. “Repudiamos esta aberración y queremos evitar que sigan sucediendo hechos similares”, advierten.

El hecho ocurrió el lunes y desde ese día el can se recupera en su casa. “Repudiamos esta aberración y queremos evitar que sigan sucediendo hechos similares”, advierten.

Rocky, un perro boxer de un año y medio fue envenenado con comida el pasado lunes en Tierra de Sueños 3. El animal pertenece a una familia que habita en el barrio y que, según comentaron vecinos, solía escaparse y andar en las inmediaciones de su vivienda.

“El lunes a la mañana no se levantó de la cucha, no comió, ni tomó agua. Eso ya era raro. Después el nene mío lo quiso hacer jugar pero no quería. Luego lo llevamos a la veterinaria de Rosario porque era tarde y era una urgencia. Lo subimos al auto como un trapo viejo. En la veterinaria le pusieron suero y nos hicieron esperar afuera”, describió el dueño la mascota.

En la veterinaria le informaron que el perro había sido envenenado con comida y que no había llegado a ingerir lo suficiente como para morir. Además, fue fundamental que la familia actuó rápido y logró salvarlo.

Rocky ahora se recupera en su hogar, pero un grupo de proteccionistas del barrio no quieren dejar pasar el hecho como algo aislado y decidieron organizar una manifestación para este sábado.

“Ante la extrema gravedad de lo acontecido en TDS3, donde resultó envenenado Rocky, el perro boxer mascota de un vecino de todos nosotros, este Sábado 7 de Julio a las 11, en el ingreso a Tierra de Sueños 3, nos vamos a manifestar para repudiar esta aberración y evitar que se sigan sucediendo hechos similares”, comunicaron.

“No queremos ni podemos convivir con vecinos con este grado de violencia, hoy fue Rocky, mañana puede ser una criatura, es por esto que nos juntamos y abrazamos. Por los sin voz”, sumaron desde la protectora.