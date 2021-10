Es cartonero, apasionado por la música, y se lanza como cantante de reggaeton

Isaías Rodríguez tiene 21 años, vive en Villa Flores, trabaja como cartonero y desde niño es apasionado por la música. En los próximos días sale su primer corte y en diálogo con El Roldanense relató cómo fue su vida y cuál es su sueño.

“Desde que tengo seis estoy en el mundo de la música, al principio tocaba la batería, pero a los quince años y luego de escuchar mucha música, decidí largarme a cantar y componer mis propios temas”, contó Isaías.

“Siempre me gustaron los diferentes estilos de la música, desde rock, trap, cumbia, pero lo que más me atrapa es el reggaeton, sobre todo la etapa del reggaeton viejo”, explicó el joven y agregó:“Además de cantar los temas conocidos me gusta componer mis propias canciones, es una faceta que comenzó en mí desde que era adolescente y la mantengo hasta ahora”.

“A lo largo de los años fui puliendo mi propio estilo en mi propio estudio que tengo montado en mi pieza. Desde hace muchos años trabajo juntando cartón y vendiendo chatarra y todo lo que juntaba lo iba invirtiendo en elementos de música para tener una mejor calidad en mis temas’’, explicó el cantante, más conocido como Nostal con su nombre artistico.

“Desde hace un tiempo tengo un productor, Dovlekara,y junto a Giem me están acompañando a poder tener mi propio sello discográfico y gracias a ellos en los próximos días saldrá el primer corte musical, y eso me genera mucha alegría y una sensación de satisfacción’’, señaló y añadió: “La música es mi pasión y quiero en un futuro poder lograr una parte de lo que llegó Bad Bunny, él es uno de mis ídolos, dado como fue mutando su manera de ser y de interpretar la música y apunto a seguir su camino’’

Por último Isaías Rodriguez, reflexionó: ‘‘A todos los que tengan un sueño es importante decirles que siempre sigan su corazón, si bien no es fácil el camino, es importante disfrutar de cada una de las cosas que se van logrando, lo demás llega sólo’’.