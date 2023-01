Pequeña, la caniche que su dueña perdió en Roldán y ahora buscan desesperadamente

La pesadilla empezó justo después de Año Nuevo. La mamá de Vanesa volvía de viaje desde Mar del Plata con uno de sus hermanos y la mascota, una caniche blanco llamada “Pequeña”, cuando frenaron para descansar en la estación de servicio Puma ubicada sobre la autopista Rosario – Córdoba y en un descuido el can se escapó. Hace diez días y ante el estado de tristeza en el que se encuentra su madre, agarraron el auto y vinieron a la ciudad a buscarla, sin resultados.

De todas formas, no pierden las esperanzas y se contactaron con El Roldanense para ver si a través de la difusión masiva del caso, pueden recuperar al animal que es casi como una hija para Juana.

“María Juana Pérez es mi mamá y es una señora mayor que decidió viajar a pasar unos días en Mar del Plata con uno de sus hermanos. Cuando estaban volviendo a la casa, pararon para descansar en la estación de servicio Puma sobre la autopista Rosario – Córdoba y Pequeña, el caniche de mi madre, de un momento para el otro desapareció”, expresó Vanesa, en diálogo con este medio.

“Al momento de bajar en la estación, mi mamá descendió del auto con Pequeña, le hizo hacer sus necesidades, le dio de comer, luego la subió al auto, pero instantáneamente recordó que no había cargado el termo con agua caliente para el mate, y ese momento el caniche sin darse cuenta mi madre, saltó del vehículo y desde ahí no supieron nada más”, relató y agregó: “Mi tio y mi madre notaron su ausencia recién en Villa del Rosario, cuando pensaban que la perrita dormía en la parte de abajo del asiento de acompañante, pero al revisar notaron que no estaba”.

“El animal para mi madre es de suma importancia, hoy en día ella está depresiva y llora todo el tiempo, es por eso que hace algunos días decidí viajar en mi auto hasta Roldán, donde la buscamos por todas partes, pero sin éxito. Un playero nos dijo que vio al animal y que un grupo de personas intentaron agarrarla, pero estaba muy asustada y huyó”, contó sobre la última vez que alguien vio a Pequeña.

Vanesa pide ayuda a cualquiera que tenga información sobre la mascota, que fue vista por última vez el 4 de enero en la estación de servicios Puma de Roldán, sobre el kilómetro 315 de la autopista Rosario -Córdoba.

Las características del can son: perra pequeña, blanca, de pelo largo y enrulado. Tiene menos de un año y llevaba puesta una correa naranja.

Quienes puedan aportar algún dato deben comunicarse con su dueña al 351 225 4203.