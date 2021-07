Su discapacidad no le impidió superarse y ahora unirá Roldán con Rosario en su bicicleta

Andrés es rosarino y tiene una leve discapacidad mental, la cual no le impide desarrollarse en la vida y colocarse metas. El próximo domingo tiene pensado unir el tramo de Rosario con Roldán en su bicicleta y en esta nota con El Roldanense cuenta su historia de vida.

‘‘Nací en Rosario, soy discapacitado mental leve y desde el año 1995 hago diferentes deportes. A partir del 2011 comencé a correr maratones en diferentes ciudades. Luego el profesor del grupo de entrenamiento me recomendó que empezara a andar en bicicleta y de a poco fui juntando el dinero para poder comprármela’’, explicó el rosarino.

‘‘Esa bicicleta al principio la usé para ir a entrenar atletismo en el parque Urquiza de Rosario y hace poco en un grupo de whatssap de ciclismo en el que estoy vi que organizaban un viaje a otras localidades, pero como no puedo mantener el ritmo de los demás ciclistas, me organicé de forma particular y voy a salir el próximo domingo desde el Monumento Nacional a la Bandera hasta Roldán’’, relató el deportista.

El tiempo que el atleta estipula para llegar a Roldán es de una hora y cuarto aproximadamente, «a priori la idea es hacer este recorrido con muchos cuidados y respetando las normas. La única traba que tengo es que en la zona de Funes y Roldán no tengo ciclovía, entonces tendré que ir por camino de tierra’’, aclaró y agregó que tiene pensado salir a las 10.30 del Monumento a la Bandera para arribar a nuestra ciudad a las 12.