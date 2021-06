Es roldanense y le da forma al proyecto de una secretaría de Deportes y un museo

El escenario del deporte es propicio para encontrar historias de vida, y en muchas ocasiones sirve para entender un contexto social, de qué manera se comporta una población. Así como en este ámbito pueden encontrarse relatos que construyen un presente, puede estudiarse qué sucede también fuera de una cancha. Es decir, va más allá de explicarse sólo como un espacio de entretenimiento. En ese marco es que el roldanense Jorge Maldonado piensa a futuro en una secretaría de deportes descentralizada de la que ya existe.

Representante del espacio político Recuperemos Roldán, Maldonado trabajó más de 20 años en seguridad deportiva y hace dos que se jubiló de su trabajo como policía. También es instructor de fútbol recibido a nivel nacional, apasionado por el fútbol, y ha estado dentro del ambiente en esta región del país desde hace tiempo. Busca generar un órgano nuevo que, asegura, va más allá de lo que pueda suceder en las próximas elecciones. El proyecto estaría abierto más allá de que su partido, que acaba de incorporar al músico Sergio Morán, no resulte vencedor.

“Tengo la idea de traer los conocimientos y los contactos que he hecho en más de dos décadas a Roldán. Hay una realidad, chicos de seis o siete años que empiezan a jugar al fútbol infantil y no tienen documento ni carné de vacunación. Se nota la desnutrición”, dijo a El Roldanense como puntapié de una idea que, remarca, va más allá de lo que sucede en un campo de juego. “Queremos tener la parte psicológica y un gabinete psico-pedagógico. Hay casos de grooming, delitos virtuales de pornografía infantil, casos de abuso… Se pueden tocar muchos temas a través del deporte, no es solo una pelotita”, argumentó.

Actualmente, en la ciudad funciona un espacio similar, aunque engloba deportes junto a recreación, turismo y cultura. El objetivo, según contó Maldonado, es generar un órgano nuevo, apartado. En paralelo, marcó que uno de los fines es el armado de una escuela de fútbol inclusivo. “Tendría fútbol masculino, femenino, y sería bueno mezclarlo. Pero que sea solamente a nivel educacional y recreativo. Y si en algún momento, alguno de los chicos es captado por un club más grande, bienvenido sea, para ya ingresar en un circuito más competitivo”.

Además, Maldonado asegura que, de esta forma, habría una mayor interacción con clubes importantes de la región y se podría contactar a Raúl Damiani, coordinador de fútbol del predio Malvinas Argentinas de Newell’s. Precisamente, Damiani y Diego Mateo dan nombre a la filial que representa el entrevistado. Conjuntamente, otra de las puntas del proyecto es que existan talleres que enseñen oficios. “Todo es abarcativo a través del deporte. Cuando nos preguntan ‘¿para qué una secretaría?’ Para esto”, subrayó.

Su espacio ha tenido reuniones con el secretario de deportes de la provincia y, próximamente, gestionará otra con una escuela de fútbol rosarina para chicos con discapacidad, con la idea de observar qué se puede traspolar a la ciudad. “En Roldán hay muchos flagelos. El chico que no está en un club o con la cabeza bien puesta, está disperso o en otra cosa. La droga está en la calle, lo sabemos. Hay desnutrición, abusos y chicos que sufren muchos problemas puertas adentro”, trazó un panorama.

De cualquier forma, la meta del proyecto, según establece Maldonado, es captar a los chicos que no compiten por no tener los recursos necesarios y atacar la base. “Lo principal es regularizar, porque la herramienta de dar por dar no sirve. Hay que gestionar. Lo que queremos hacer a través de la secretaría es que los clubes tengan su personería jurídica, los papeles en regla, padrón de socios y balance. Tenemos que dar las herramientas para que cada uno empiece a levantarse solo. A veces es muy burocrático esto, entonces así acortas los caminos para llegar más rápido”, comentó.

En sintonía con la apertura de este hipotético espacio, el miembro de este espacio político aseguró que tienen la idea de formular talleres y enseñar nuevos oficios. Recuperemos Roldán no pudo participar de las últimas elecciones, aunque asegura que lo que en su momento fue un impedimento, se transformó en rebeldía. “Algunos pensaron que fue un palo en la rueda, pero en realidad fue tomar carrera y conciencia, para valorar lo que se había perdido y aprender de los errores. Esto generó el enojo, en el buen sentido, de decir ‘vamos por todo’”.

El sueño de hacer un museo del deporte

Jorge Maldonado cuenta con casi un centenar de camisetas y pantalones de deportistas que fue acumulando durante años en su trabajo. Las exhibe y allí se pueden ver indumentarias de profesionales locales, como Mateo, Damiani, Martín Rivero o el arquero Federico Urraburo, hasta el short con el que se consagró campeón nacional amateur Lautaro Casas. Pero también se ven otras que fueron utilizadas por personalidades de mayor renombre, como Juan Román Riquelme o Ronaldinho, tesoros que recolectó de su experiencia como seguridad en cancha de Newell’s.

Su gran objetivo, salido de las reuniones con sus compañeros del programa radial Sin Experiencia, es crear el gran museo del deporte de Roldán. “La historia del deporte es muy linda. No me quiero morir sin plasmar esta idea. También sería lindo tener un lugar físico para exhibir las camisetas y pantalones. Yo aportaría lo mío, luego me lo devuelven y no tengo problema”, expresó. Tiempo atrás, le han ofrecido numerosas cifras por alguna de las prendas, pero siempre se negó.

Junto a esa idea, otra ambición es que Roldán sea sede de una gran celebración en un futuro. “En Las Rosas está la fiesta del mate, en San Genaro la fiesta del trigo, en todos los pueblos de alrededor hay una fiesta alusiva. Nosotros tenemos 25 deportistas de élite, y nos gustaría ser sede de la fiesta del deporte a nivel provincial. No hay ninguna ciudad cercana que tenga la cantidad que tenemos nosotros. Es una lástima no festejarlo”, señaló.