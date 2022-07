La copa medio llena: es un artista de los vinos y sacó un Malbec inspirado 100% en Roldán

José Lardone es un artista mendocino reconocido internacionalmente por haber patentado la pintura al Malbec. De familia vitivinícola está en el mundo de los vinos casi desde que nació, pero por amor se radicó hace muy poco en Roldán y en homenaje a la ciudad que lo cautivó decidió hacer y lanzar a la venta el primer vino de la ciudad.

“Se llama Paralelo 32,8 que es donde está Roldán. Mas allá de que se tomen un buen vino también la idea es que se sientan representados”, contó en diálogo con El Roldanense el artista que, entre muchas otras obras, pintó el homenaje a los excombatientes de Malvinas que el último 2 de abril fue donado a una escuela funense y este lunes entregó un Manuel Belgrano hecho también al Malbec.

Con respecto al primer vino roldanense, lo armó junto a Liliana Bordón, su pareja y está hecho en la línea Malbec: “La idea nace porque yo en Roldán hice la primera pintura al malbec 100% roldanense y sobre esa idea después lo cuajamos de porque no armar una partida de vino para la región”, relató el artista y sumó: “Son vinos de guarda, que por mas que no te guste el vino, es imposible que no lo tomes”.

Hace algunos días los vinos ya llegaron a Roldán: se trata de una partida que en breve serán comercializados en vinotecas de la ciudad.