Escalante denunció en Fiscalía la aparición de un micrófono en su despacho

El 10 de diciembre la Municipalidad de Roldán cambió de signo político, después de 20 años. Unos días después mientras se realizaban tareas de reordenamiento de mobiliario en el despacho del jefe municipal, apareció un micrófono escondido en un sector del despacho.

“De inmediato dimos parte a las autoridades judiciales para que inicien las investigaciones. Nos presentamos en la Justicia provincial con nuestros abogados e hicimos la presentación correspondiente”, expresó Escalante quien se mostró profundamente preocupado por la situación. “Es un hecho de suma gravedad, realizamos una denuncia en la fiscalía para que investigue la situación. Nos preocupa lo que pasó y queremos que se esclarezca”.

Escalante se presentó en el día de hoy en el Centro de Justicia Penal para ingresar la denuncia y pedir que se inicien las investigaciones pertinentes. “En un municipio devastado, endeudado y complicado financieramente, con maquinarias rotas, abandonado de manera total desde el mismo día que perdieron las elecciones y situaciones que estamos investigando si no configuran delito, esto viene a marcar otra mancha en un proceso donde es necesario la mayor transparencia; reconstruir no solo la ciudad, si no cada lazo con la comunidad”.