Escalante: “El pedrettismo quiere desfinanciar a la Municipalidad”

El intendente Daniel Escalante salió al cruce del proyecto presentado en el Concejo por el bloque justicialista con el cual buscan suspender por 180 días el aumento de la Tasa de Servicios Públicos: “Los mismos que dejaron una Municipalidad fundida, endeudada, con máquinas destrozadas, sin equipamiento para darle servicios a los vecinos, ahora son los quieren desfinanciar al municipio para que no podamos prestar los servicios esenciales que los barrios reclaman”, disparó.

“Queda claro que con esta maniobra Jose Pedretti, su esposa y presidente del Concejo Municipal Susana Abo Hamed y sus empleados que son los kirchneristas, quieren perjudicar a nuestra gestión. Los kirchneristas si no gobiernan ellos no quieren que nadie lo haga. Debo rescatar al concejal Marcelo Cristiani, Maira Leiva y también al Concejal Carlos Graizzaro que si bien pertenece al bloque del PJ ha demostrado una actitud diferente, priorizando a la ciudad sobre el resto”, manifestó el mandatario.

“La fórmula polinómica que ideó e implementó Pedretti la utilizaron durante años como sistema de actualización de la tasa municipal, y ahora son ellos mismos los que quieren sacarla. Es decir, cuando ellos gobernaban y la aplicaban para los aumentos era correcto pero ahora que no gobiernan ya no es necesaria, realmente es un planteo que carece de argumentos serios”, explicó Escalante y agregó: “Nos encantaría no tener que subir la Tasa, nos gustaría que haya cero incrementos, pero hoy los argentinos padecemos una inflación del 100 %, un problema que nos genera el kirchnerismo del gobierno nacional – el mismo kirchnerismo al que esta gente apoya”.

El intendente también se refirió a las condiciones en las que recibió el Municipio: “Desde el primer día de nuestro gobierno estamos solucionando problemas que dejó la gestión anterior, pagando proveedores, y comprando insumos o herramientas porque la Municipalidad era tierra arrasada, con equipos obsoletos o destruidos”.

“Los aumentos no se traducen en obras y en servicios públicos de calidad porque cuando asumimos recibimos un Municipio fundido, con 170 millones de pesos de deuda, más de 30 millones de rojo en las cuentas sueldos y varios juicios que seguimos pagando mes a mes”, agregó Escalante y remarcó: “Todo lo que hacemos y cada cosa que se compra también se ve afectada por el dinero que no ingresa producto de las deudas, y también por la inflación, por lo cual resulta ilógico y de falta de sentido común el planteo de la oposición”.

Asimismo, también puso el foco en los gastos del propio Concejo: “Lo que me llama aún más la atención es que hace poco tiempo el Concejo Municipal solicitó un aumento de su presupuesto anual de 250%, es decir, de los 50 millones de pesos de 2022 pidieron pasar a casi 190 millones de pesos para 2023. Realmente no entiendo qué fórmula aplicaron cuando solicitaron este incremento, quieren que dejemos de brindar servicios para pagar sus sueldos”.

“La gente necesita servicios y los concejales del PJ ponen palos en la rueda para que no se presten esos servicios básicos que funcionan en base a costos que aumentan todas las semanas. Piensan que impidiendo que se actualice la Tasa Municipal perjudican al intendente, y lo que hacen es jorobar a los vecinos de Roldán que necesitan que sigamos trabajando para sus barrios”, explicó Escalante y agregó: “Los vecinos no son tontos, saben que acá lo que se busca es frenar la gestión, la gente sabe que esos concejales que se aumentan sus sueldos según inflación no están defendiendo el bolsillo de los vecinos sino la oportunidad de perjudicar el trabajo que estamos haciendo”.

“Nos falta mucho por hacer y mejorar, soy un obsesivo del trabajo, y no tengo dudas que lo vamos a lograr, y la gente nos va a apoyar porque sabe quién es quién, y sabe que cada peso que entra a la Municipalidad la usamos para servicios, o para comprar vehículos, maquinaria o insumos. Alguien tiene que avisarle a esta gente que la fiesta terminó, no hay más negociados, no hay más choreo, esta es una gestión honesta y transparente, y aunque nos quieran doblegar no los vamos a dejar”, cerró.