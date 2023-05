Escalante: “En mi gestión no quiero ñoquis, el que no trabaja se va”

El Intendente Daniel Escalante apartó del cargo a la Subsecretaria de Relaciones Institucionales, Vanina Procopio y, luego de que la noticia se hiciera pública, informó que la decisión está relacionada con que la funcionaria “hace mucho tiempo que no trabaja, no viene a la Municipalidad y falta a las audiencias sin aviso”, y sumó: “No hay proyectos”.

Al respecto, Escalante también señaló: “En mi gestión no quiero ñoquis, el que no trabaja se va. Estas actitudes eran las que nosotros criticábamos de la anterior gestión y es lo que vinimos a cambiar”, y agregó: “Le expresé a Procopio mi preocupación por este tema y le reclamé que no podía seguir pasando, y que tenía que venir a trabajar como todos los miembros de gabinete, porque ella no es más que nadie”.

“Mi decisión no tiene nada que ver con las candidaturas o cuestiones electorales, de hecho hay tres personas de su espacio político que continúan trabajando con nuestro equipo de gobierno”, aseveró el intendente.

Por último, finalizó: “En mi gestión nadie tiene privilegios, lo dije desde el primer día, mi compromiso con la ciudad era cambiar estas cosas que eran muy típicas en otros gobiernos. El decreto tiene fecha 15 de mayo. Procopio hace esta comunicación porque se enteró hoy que hace unos días yo tomé esta decisión de desplazarla de su cargo, y se entera hoy porque no viene nunca”.