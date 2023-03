Escalante: “La documentación prueba que no mentí”

La polémica por la venta de los terrenos en el parque industrial parece estar recién empezando pese a que ya viene desde el año pasado. El ejecutivo había llamado a Sesiones Extraordinarias en tres oportunidades durante enero y febrero para tratar el tema. “Tres concejales del PJ manifestaron en reiteradas oportunidades que la documentación para avanzar con la venta de la terrenos no había sido enviada por el gobierno, y este fue el argumento que utilizaron para fundamentar su ausencia a las sesiones convocadas durante los meses de verano”, manifestaron desde el Ejecutivo.

“Este martes, la Presidenta del Concejo declaró a El Roldanense que nunca habíamos mandado la información que necesitaban, pero se ve que Susana Abo Hamed ni siquiera lee lo que firma, no conoce el temario de las sesiones que preside, porque este martes 7 de marzo dijo que no tenían la documentación porque nosotros no la enviamos pero el lunes 6 (el día anterior) desde la secretaría privada de la presidencia nos enviaron a la Municipalidad el Orden del Día para la sesión y este tema había sido incorporado al temario, algo que evidentemente la presidenta desconocía”, señaló el intendente Daniel Escalante y agregó: “Estamos evaluando hacer las presentaciones judiciales correspondientes, porque es un hecho muy grave”.

Asimismo, se preguntó: “¿Donde estuvo la documentación todo este tiempo? ¿Abo Hamed le escondió esta información al resto concejales?”, y sumó: “Nosotros sabíamos que el 28 de diciembre habíamos presentado la documentación que nos solicitaron, porque el 30 era la sesión y la enviamos con tiempo porque es un tema muy importante para la ciudad”, explicó el mandatario.

Ante esta situación Escalante dijo: “Es error u omisión. Siempre ante situaciones similares Abo Hamed da la misma respuesta diciendo que se habrá traspapelado. La misma respuesta que dio con los lotes destinados para la construcción de escuelas que desde hace más de 10 años deberían haber estado inscriptos en favor del municipio y jamás lo hicieron”, disparó.

Para finalizar, el Intendente analizó: “Hace 16 años que es concejal, ya no se que pensar si comete errores inauditos u omisiones maliciosas. Pero lo que si es verdad es que estas traspapeladas de Abo Hamed se traducen en empresas que aún no se radicaron, puestos de trabajo que no se concretaron y escuelas que aún no se construyeron”.