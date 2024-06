Escalante: “La plata para pagar el aguinaldo está pese a las trabas del bloque de Pedretti”

“La plata para pagar el aguinaldo la tenemos. En dos años y medio de gobierno jamás nos atrasamos en el pago de sueldos, pese a que estamos gobernando sin presupuesto. El Concejo nos dejó sin esa herramienta fundamental dos años seguidos, y aun así cumplimos con todos los trabajadores y lo seguiremos haciendo”, dijo a El Roldanense el intendente Daniel Escalante luego del comunicado emitido por el bloque Somos Roldán.

“El que no nos da las herramientas para pagar es el bloque de Pedretti, no nos aprobaron el presupuesto de 2022 ni de 2023. Con la votación en contra, yo veté esa ordenanza y al volver al Concejo debería volver a tratarse, pero en lugar de eso, ellos la archivaron”, agregó el mandatario.

Con los papeles en la mano, el intendente recurrió a Municipios y Comunas de la Provincia para que desde esa repartición autoricen al Ejecutivo a disponer por decreto de ese dinero y hacer frente a los compromisos del SAC.

“Tengo toda la documentación en mano para demostrarlo y por eso fui a municipios y comunas para poder pagar el aguinaldo. Lo mismo tuvimos que hacer con el régimen de contrataciones y lamentablemente nos tenemos que valer de decretos por necesidad y urgencia porque para nosotros lo que esta primero es Roldán y no los caprichos o lo que es peor el cinismo con el que se mueven los que gobernaron durante 20 años y nos dejaron un zafarrancho”, disparó filoso Escalante.

“Hoy la Municipalidad no tiene problemas financieros. Desde que asumimos prácticamente no usamos el adelanto financiero en bancos, una práctica que antes se usaba permanentemente. Nosotros cuidamos el dinero de los roldanenses y podemos dar cuenta de eso. Lo vengo diciendo hace rato, en realidad a ellos Roldán no les importa nada y tampoco si los trabajadores cobran o no porque él y la mujer tienen su aguinaldo de la Cámara de Senadores de la provincia”, finalizó.