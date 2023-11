Escalante negó que el Concejo haya aprobado la venta de lotes: “Una vez más el kirchnerismo miente”

El intendente Daniel Escalante aclaró y desmintió las declaraciones de concejales de la oposición sobre la venta de terrenos en el área industrial a la empresa Danés SRL, y negó que se haya aprobado el proyecto.

“Engañan a todas las instituciones de la ciudad con falsas promesas porque el convenio que envió el Ejecutivo con el objetivo de vender los terrenos a la empresa Danés no se trató. Una vez más el kirchnerismo miente”, sentenció Escalante.

El intendente se mostró sorprendido por las noticias en diferentes medios de comunicación donde se difunde un comunicado de prensa en el que se confirmada la venta, y aclaró: “Contestaron el proyecto del Ejecutivo con una minuta de comunicación, no hay desafectación de los terrenos, ni autorizaron de ninguna venta”.

“Es mentira lo que dicen, la calle no se vendió y lo único que hicieron es repartir dinero que nunca ingreso al municipio y que no sabemos si va a ingresar”, cuestionó el titular del Ejecutivo, y aseguró: “La única realidad es que no hay ninguna venta, y hay un alto riesgo de que la empresa se vaya a otra localidad”.

Finalmente, Escalante lamentó la utilización política del tema y remarcó: “Es la peor versión del kirchnerismo, quieren usar a las instituciones deportivas de la ciudad prometiendo dinero a futuro y la realidad es que no sabemos si la empresa va a comprar las tierras porque estos concejales cambiaron condiciones de un convenio original, pretenden subir 120 % el precio de venta, y la empresa había manifestado una voluntad de compra por otro valor. Son unos sinvergüenzas”.