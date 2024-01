Tras la fallida sesión, Escalante se salteó al Concejo y firmó un decreto para recibir fondos por $700M

El intendente Daniel Escalante firmó este miércoles un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el objetivo de garantizar la llegada de fondos necesarios para importantes obras de pavimentación en Roldán. Esta medida se tomó luego de que el bloque opositor se ausentara en la sesión extraordinaria convocada para aprobar una ordenanza destinada a habilitar la llegada de $700 millones del Gobierno Provincial.

“Convocamos a extraordinarias para que se aprobara una ordenanza para la llegada y el destino del dinero, y no asistieron. Cada día que pasa significa menos obras para todos los roldanenses, por el contexto inflacionario de nuestro país”, expresó el Intendente Escalante al explicar la necesidad de tomar medidas inmediatas.

“No podemos perder más tiempo, si ellos no quieren trabajar, nosotros sí. No buscamos una pelea política para ver quién tiene más poder. Asumimos la responsabilidad de trabajar por y para nuestra ciudad, y no vamos a permitir que tres concejales detengan el desarrollo solo porque no quieren trabajar, dando argumentos falaces”, enfatizó el Intendente.

Esos argumentos que el intendente califica de “falaces”, fueron explicados por el bloque a través de un comunicado en el que expusieron los motivos por los cuales se ausentaron: “Nuestra ausencia en dicha sesión no es un acto de desinterés o descompromiso con los asuntos de interés público, sino una decisión fundada en el respeto por los procedimientos y normativas que rigen el funcionamiento del Honorable Concejo Municipal de Roldán. La convocatoria a la sesión se realizó fuera de los términos establecidos por el reglamento interno del Concejo y consideramos que el apresuramiento y la falta de tiempo para analizar y debatir propuestas no son elementos que favorezcan un proceso democrático y transparente”, habían puesto de manifiesto según la mencionada nota publicada oportunamente por El Roldanense.

“Este tipo de ordenanzas se tratan y se aprueban todos los años; nunca han surgido inconvenientes. Es un requerimiento netamente administrativo, por lo cual es más que evidente que los concejales adoctrinados por Pedretti, lo único que quieren es trabar la administración; y en definitiva lo único que hacen es crearle un daño irreparable a toda la Ciudad”, disparó Escalante en respuesta.

“El dinero destinado a las obras de pavimentación, no implica endeudamiento para la ciudad y no requerirá ser devuelto al Gobierno Provincial. Es una inversión directa en el progreso y bienestar de la comunidad”, finalizó el mandatario.