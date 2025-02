Alertan por una nueva modalidad de estafa por Facebook: publican casas de la ciudad en alquiler

Luego de ver el frente de su casa como si estuviera en alquiler en la red social Facebook, una familia de barrio América alertó sobre una nueva modalidad de estafa. Muchas personas transfirieron dinero a un hombre que pedía documentación como seña para reservar la casa y, una vez hecha la transacción, ya no contestó llamadas ni mensajes. En charla con El Roldanense, la dueña de la vivienda aseguró que radicó la denuncia en Roldán y en Rosario, al tiempo que contó su experiencia para alertar a otros vecinos.

“El hombre que lo hizo se hace llamar Alberto y se comunica con los interesados, les dice que tiene mucha demanda y les pide un adelanto, una seña, para reservar y no tener entrevistas con otra gente. Así le sacó plata a muchos”, describió en primer lugar. “La foto de mi casa la sacaron de la vista del Google Maps y aparece de forma esporádica, la ponen y la sacan. Esta es mi única casa, el lugar donde vivo. La persona que lo publicó no volvió a comunicarse con nadie después de que le transfirieron el dinero”, añadió la damnificada.

Al momento de hablar con las autoridades, le explicaron que se trata de una modalidad nueva que también se da en Rosario. “Postean fotos de casas, las ponen en alquiler y, como si fuesen una inmobiliaria o un particular, piden que adelantes plata para reservar. Esta vez publicaron la mía, pero mañana pueden publicar la tuya y la semana que viene la de otro”, lamentó. “Mi casa no es la gran cosa, pero está en un lugar accesible y se aprovechan. Es más, cuando le pidieron fotos del interior, se ve que no es mi casa y enviaron imágenes de otro lugar”, indicó.

La denuncia no solo contiene su testimonio, sino también los chats de personas que llegaron a contactarse con quien realizó esa publicación apócrifa. “Mi idea es que no sigan estafando a la gente, me da mucha lástima. Pido que tengan cuidado, que no contraten a través de esos avisos y los denuncien directamente. Como me pasó a mí, tranquilamente le puede pasar a otro”, manifestó. “Quiero que esto se sepa no solo por mi casa, sino porque estoy segura de que van a ir por otras de Roldán”, expresó con indignación.