Estafa por Facebook: compró una casita infantil fabricada en Roldán y nunca se la entregaron

Una familia denunció haber sido estafada al querer comprar una casita infantil de madera que, supuestamente según la página de Facebook en la cual consultaron, eran fabricadas en Roldán. Luego de contactarlos y recibir respuesta, depositaron una seña de $55.000 con la idea de que el regalo llegara para el Día del Niño, pero nunca se la entregaron. Con el paso del tiempo se enteró que no era la única persona perjudicada.

“Junto a mi pareja estaba buscando adquirir una casita infantil para regalarle a mis hijos por el día del niño, fue así que decidimos indagar en Facebook y encontramos una cuenta que realizaba casitas de madera infantiles en Roldán, más precisamente en Villa Flores y nos pusimos en contacto, y ese fue el momento donde comenzó la estafa”, explicó Ainelen en dialogo con El Roldanense.

“Cuando la charla fue avanzando me pasaron un celular para poder seguir en contacto, ahí me mostraron los modelos y colores disponibles, cuando me decidí por cual quería me pasaron un CBU para dejarles una seña equivalente a la mitad del total de la casita elegida ($55.000) y me dijeron que supuestamente estaba para principios de septiembre”, relató.

“La primera semana de septiembre escribo al celular y me responden que estaban retrasados, me pasaron para la siguiente semana, pasados los siete días me dijeron lo mismo que seguían retrasados y eso se replicó hasta llegar al mes de octubre y no había resolución”, describió Ainelen.

“Luego de varias idas y vueltas pactamos la entrega para un jueves, ese día los esperamos toda la tarde y nunca llegaron, y a partir de ahí no me empezaron a contestar más y nunca llegó la casita infantil”, sostuvo y al mismo tiempo contó: “Cuando decidí escracharlos en Facebook me enteré que esta situación ya la habían pasado cuatro o cinco personas más, con el mismo método”.

“Por los datos que tenemos de la cuenta bancaria a la cual transferí, como el perfil de Facebook (Edén Casitas Infantiles), indica que los dueños viven en Villa Flores. La sensación que tengo es que perdí el dinero y lo hago público para poner en alerta a otras personas y que no le pase lo mismo que me pasó a mi”, cerró.