Esther se renovó para seguirle el paso al crecimiento de Funes

Esther renovó por completo su negocio en Funes, con el objetivo de seguirle el paso al creci

miento de la ciudad y ofrecer a sus clientes una mayor comodidad a la hora de sentarse a disfrutar de un helado en el lugar.

Ubicado en el mismo predio sobre Avenida Fuerza Aérea a metros de la rotonda pero en un local de dimensiones más amplias, la clásica heladería duplicó su capacidad y orientó el negocio no sólo al servicio take away sino también al consumo presencial.

“La gran modificación es que abre de 12 a 24 horas todos los días”, contó uno de sus titulares y sumó que el rediseño tuvo que ver también con aggiornar el espacio funense a un cambio de look que está llevando adelante la marca en toda la zona.