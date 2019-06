Pluma roldanense: escribió un cuento y fue seleccionado por editorial mexicana

La editorial independiente mexicana Cazador de Versos publicó en sus redes sociales la convocatoria a participar de un concurso de cuentos a través del cual se seleccionarían los textos que integrarían el libro Armario de Letras II. El roldanense Noel Jonás Chapire decidió tomar coraje y presentarse sin pensar que algunos meses después sería uno de los seleccionados entre cientos de participantes de toda Latinoamérica.

Noel tiene 22 años y está cursando quinto año de Ciencias Políticas. Escribe por pura pasión y casi siempre lo hace sobre temas relacionados con su carrera, pero hacía muchísimo que no sacaba a relucir su pluma para volcar al papel una historia en formato de cuento. Sin embargo, la convocatoria era con tópico libre y eso lo entusiasmó.

“Todo el tiempo estoy escribiendo textos y aplico a las convocatorias. Fue una corajeada, leí lo que pedían, lo redacté y lo mandé. Era con tópico libre, cuentos cortos de tres a cuatro páginas de Word, que tenían que dejar enseñanza o transmitir valores”, contó en diálogo con El Roldanense.

El cuento escrito por Noel se llama La luz al final del túnel y está basado en “las relaciones que se dan entre el espacio de la esfera pública y la virtual, y la relación entre tecnología y ser humano, cómo vivimos eso al interior de cada uno”.

Así, puede verse el día a día de un personaje ficticio que le da vida al cuento y va atravesando diferentes situaciones en las que se exponen, entre otras cosas, la relación entre acompañamiento y soledad, y cómo se ve él mismo en ese mundo.

“Escribo de la manera en que me sale, escribo reflexiones y hago análisis político, me gusta dedicarme a la redacción y a la comunicación, hago Ciencia Política porque mi motivación es el bien público pero me especializo en análisis político”, cuenta Noel quien combina sus horas entre el estudio y su trabajo como remisero y comisionista. Además, este año empezó a dar cursos en el Punto Digital y descubrió otra de sus grandes pasiones: la docencia.

El libro saldrá a la luz en agosto y será publicado tanto en una edición impresa como en una digital.