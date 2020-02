Estudió comedias musicales, compone sus propios temas y será telonera de Abel Pintos

A sus 22 años de edad, Micaela Ruiz, va camino a consolidarse como una referente juvenil en el mundo de la música. Con su canción: Mundo de Guerra, la cantante y compositora fue una de las dos seleccionadas para ser telonera de Abel Pintos en el festival Late Funes. El evento tendrá lugar el sábado 29 de febrero en el Polideportivo de esa ciudad y tocarán otras importantes figuras del sector como: Coti Sorokin, Fabricio Rodriguez y la banda Cielo Razzo.

“Estoy muy emocionada de haber sido una de las dos elegidas para subirme a un escenario tan importante. En esta semana nos vamos a juntar con los músicos con los que toqué para pensar cómo va a ser el show, qué canciones vamos a tocar, etc. Con la gente del festival aun no nos reunimos, pero la idea es juntarnos pronto”, contó Mica Ruiz, que se presentará como telonera junto con la banda rosarina Flatus Vocis, el otro grupo seleccionado.

La joven estudió durante años en el Teatro El Círculo, de la ciudad de Rosario, donde se formó en comedias musicales, aprendiendo a cantar, bailar y actuar. A los 13 años decidió que la música era su vocación y comenzó su carrera, componiendo canciones con ayuda del piano, el instrumento que eligió para aprender a tocar. También estudió en la academia de Valeria Lynch en Buenos Aires durante su adolescencia y luego, con el profesor Daniel Bertero, quien la ayuda a componer y a prepararse para sus shows.

“Siempre me dediqué al canto de una forma profesional, aunque estoy cerca de recibirme de traductora de Ingles la música es mi plan A, por eso cuando me enteré que del festival estaban recibiendo material para seleccionar a dos teloneros no lo dudé y mandé el video de mi canción Mundo de Guerra”, contó Ruiz, quien define a su estilo musical como pop rock juvenil y se confesó como una gran seguidora de músicos como Dread Mar I, John Mayer y de la banda No te va a Gustar.

De esta convocatoria la joven fue seleccionada junto a otros 11 participantes para cantar el primero de febrero en la Plaza Don Bosco de Funes. Allí se presentó acompañada por músicos, en formato banda y se alzó como una de las dos ganadoras de la competencia, por lo que ahora le resta definir las canciones que tocará y prepararse para el gran día. “Este fue el primer concurso donde participé y estoy muy contenta. Mi música tiene sello propio, nunca escuché algo como lo mío y en mis letras siempre hablo de temas en los que pienso que chicas de mi edad se pueden ver reflejadas”, remarcó la cantante.