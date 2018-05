Exconcejal roldanense recibió visita de delincuentes: suma 22 robos en su propiedad No sólo le sustrajeron objetos de valor: también le provocaron destrozos. Sostuvo su sospecha acerca de “una banda que organizada que opera en toda la zona”.

No sólo le sustrajeron objetos de valor: también le provocaron destrozos. Sostuvo su sospecha acerca de “una banda que organizada que opera en toda la zona”.

El productor agropecuario y exconcejal roldanense Amín Bazze sufrió un nuevo robo en su propiedad ubicada en zona rural de la vecina localidad de Ricardone. Con este hecho reciente se cuentan en 22 los hechos de inseguridad sufridos desde hace años en el mismo inmueble.

El episodio ocurrió en la noche del miércoles y esta vez los ladrones le sustrajeron insumos de trabajo. En diálogo con las cámaras de Canal 4 Regional, la víctima contó que ingresaron a un galpón donde tomaron herramientas, medicamentos veterinarios y provocaron destrozos.

Bazze manifestó sus sospechas respecto a “una banda organizada que opera en toda la zona” y lamentó la falta de respuestas por parte del Estado ante los reitarados casos que viene sufriendo. En ese sentido, remarcó: “La vez anterior que me robaron estuve un año aportando pruebas en Fiscalía, sin embargo no encontraron nada ni nunca me llamaron”.

El exedil dijo no creer que exista una zona liberada, pero sí destacó la falta de recursos en seguridad. El comisario se portó bien. El móvil llegó rápido”, recordó y sostuvo que el accionar de “esta banda supera a la fuerza policial; hay un móvil para toda la comuna”.