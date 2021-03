Fábrica local multiplicará por cinco la producción de fertilizantes para abastecer al campo

Empujados por el buen desempeño del sector agrícola, la fabricante de fertilizantes Spraytec avanza a todo ritmo con la ejecución de una nueva nave industrial, que le permitirá quintuplicar su producción en el mediano plazo. Si la pandemia no vuelve a restringir la construcción, la expectativa de la firma es inaugurarla para septiembre próximo.

La referencia al coronavirus no es casual, ya que en un primer momento el objetivo de la empresa era tener el galpón listo para principios de 2021. «Primero no se pudo construir, después empezaron algunos problemas de abastecimiento. Ahora pareciera marchar todo sobre ruedas, pero nunca se sabe», afirma el gerente general de Spraytec Mariano Maineri, quien detalla que la inversión asciende a u$s 2 M, encarada 100% con fondos propios.

La obra se ejecuta en el mismo Parque Industrial de Roldán desde el que operan hace seis años. «Antes de eso habíamos arrancado importando productos y cuando tuvimos volumen suficiente se decidió empezar a fabricar acá, en una nave que alquilamos», explicó el ejecutivo, para luego detallar que la nueva fábrica tendrá 2.000 m2, el doble de la superficie productiva actual.

Una vez mudados, desde Spraytec no piensan abandonar su actual locación, sino que se utilizará para nuevos proyectos. «Hoy el portfolio tiene ocho productos. La idea es incorporar tres o cuatro más para 2023, siempre en el segmento de fertilizantes sólidos y líquidos», comentó Maineri. Junto con esa ampliación de carteras, la nueva planta permitirá quintuplicar la capacidad, pasando de 1 M de litros anuales a 5 M, objetivo que esperan completar en el mismo plazo.

La empresa fue noticia en 2020 por perder un negocio de exportación a Bolivia al no poder cumplir con la obligación de ingresar divisas en un plazo máximo de 180 días. Por las dificultades que ese mecanismo (dispuesto por Mauricio Macri y mantenido por Alberto Fernández) planteaba, la fábrica santafesina dejó de ser la proveedora, rol que le quedó a la fábrica que Spraytec tiene en Maringá (Brasil).

El inconveniente ya fue superado y hoy la empresa local exporta, además de al país vecino, a Ucrania, Australia y Estados Unidos. Más allá de ello, los clientes más importantes los siguen teniendo dentro del país: “Hoy es mucho más importante el mercado interno. Cerca del 90% de las ventas se canalizan en Argentina”, detalló Maineri.

Consultado por la marcha general de los negocios y las perspectivas para el corto y mediano plazo, el ejecutivo destacó el horizonte positivo que se consolida por alza internacional de los precios, aunque planteó como contra algunas restricciones impuestas por el clima, tanto el natural como el político. “De todas formas, entendemos que las perspectivas son positivas, por eso estamos haciendo esta inversión, apostando al país y al desarrollo del campo argentino”, concluyó.

